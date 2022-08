Más allá de las circunstancias, Jesús siempre nos bendice

Testimonio: “Abro la puerta de mi futuro y me encuentro con un paredón que me obstaculiza el horizonte. De manera desafortunada me he resignado a mantener cerrada esa puerta y, en cierta medida, he perdido el interés. Esta antesala es solo para confesarle que estoy perdido, pues hay días en los que me levanto y no sé qué hacer con mi existencia. Podría asegurarle que vivo como en una especie de callejón sin salidas. Es fuerte lo que vivo porque no siempre fui así y hoy percibo un gran vacío interior, el cual me impide llenarme de motivos para seguir adelante. Lo he leído y me gustaría que me ofreciera un consejo”.

Respuesta: Lo comprendo, pues en algunas ocasiones me he sentido así. Es más, casi que todas las personas, en determinadas épocas o situaciones, se sienten confundidas o extraviadas en su camino.

Cuando eso nos pasa, tal y como veo que le ocurre a usted, solemos detectar ese “gran vacío interior” del que usted habla y en el que no se ve nada por fuera ni por dentro.

Y aunque se empecine en visualizar un panorama gris, lo cierto es que no puede cerrar su perspectiva ni sus esperanzas.

Le corresponde reflexionar sobre las razones que lo han llevado a esta situación. Es usted quien tiene la repuesta. Lástima que en su carta usted no es muy concreto para poder darle más luces. Pese a ello, admita que llegó a este estado, de manera precisa, por un motivo específico y le corresponde detectarlo y enfrentarlo.

Aunque no quiera reconocerlo, todo lo que ha hecho hasta este momento, así como sus decisiones y su manera de vivir, han desencadenado en eso que hoy siente.

Pídale a Dios serenidad para que se le aclare el camino y le permita recuperar su sendero.