Muchos se fijan en lo que aparentamos, pocos ven lo que realmente somos

No más dobles caras, no más fotografías retocadas y dejemos atrás esa falsa proyección de lo que no somos. Hablemos con la verdad, pongamos los pies sobre la tierra y seamos honestos con nosotros mismos.

No estoy hablando de que no podamos mirar registros de los demás a través de esas herramientas digitales. La idea no es echarles el agua sucia a las redes, sino procurar ser más auténticos y obviamente evitar vivir con ilusiones efímeras.

Testimonio: “De un tiempo a la fecha me he visto rodeado de personas que se la pasan hablando mal de mí, desautorizando mi forma de pensar y creando malestar a mi alrededor. No sé cómo hacer para que ese tipo de feas actitudes no me afecten. Me gustaría que me ofreciera uno de sus sabios consejos, porque esos individuos siempre me sacan de quicio”.

Respuesta: No se arruine el día a día con las energías negativas de los demás, no les entregue el poder de manejar su forma de pensar o de sentir y, sobre todo, jamás permita que las necedades de otros le quiten la serenidad.

Se lo digo porque, si les da el control de su cotidianidad y de sus asuntos a personas que solo quieren “sacarlo de quicio”, como usted dice, es probable que se aniquile y, peor aún, que termine menoscabando su autoestima.

Lo que las personas digan a su espalda refleja lo que ellas son en realidad y le tienen envidia. ¡Por favor, no se deje contagiar de esos rumores! Deje que los chismosos se ahoguen en sus propias elucubraciones.

Si lo analiza bien, usted no es el del problema; está comprobado que las personas que se acostumbran a hablar mal de las otras, lo único que hacen es delatarse y viven sacando la peor versión de sí mismas.

Hace poco leí que ‘a la gente que hace todo lo posible para que nos alejemos de ella, hay que dejarla atrás y punto’.

Deje de un lado a esas personas descuidadas, irresponsables con su trabajo o que desdeñan automáticamente todo lo que usted hace.

¡Mire la vida con optimismo! Si algo o alguien saca lo peor de usted, suéltelo o déjelo ir. No hay nada más bonito que estar en paz con usted mismo, pues ese estado le ayuda a crecer como persona y lo transforma para bien. ¡Hágame caso y siga adelante!

BREVES REFLEXIONES