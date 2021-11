Nada bueno deja el husmear la vida de los demás

* Las mejores hojas del ‘árbol de la vida’ son las que tienen valor: hablo del respeto, de la lealtad, de la sinceridad, de la honestidad y del amor. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento hacia el bien.

* Es mejor retirarse y dejar un bonito recuerdo, que insistir y convertirse en una verdadera molestia. No se pierde lo que no se tiene o lo que no es suyo; y no se puede aferrar a alguien que definitivamente no se quiere quedar.

* Cada quien actúa según su esencia, según sus principios y según sus sentimientos. Un hombre ‘malo’ nunca cambia, así se le trate como rey. Si entendemos eso nos evitaremos más de un mal momento.

* Dese cuenta, de una vez por todas, que el perdón no se trata de aceptar, de olvidar o de excusar el feo comportamiento de los demás; es cuestión de dejar ir eso que le hace daño y, sobre todo, evitar que alguien le destruya su corazón.

EL CASO DE HOY