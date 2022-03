Nadie es tan fuerte como para no necesitar de Dios

Sin exagerar, podríamos asegurar que en la actualidad estamos algo despistados acerca de las cosas de Dios y, sobre todo, de los asuntos cotidianos en los que Él puede darnos una mano.

También habría que decir que la experiencia de Dios, en cierta forma, se va adquiriendo con los acontecimientos que nos van ocurriendo.

Lo cierto del caso es que nadie, por muy poderoso o brillante que sea, es tan fuerte como para no necesitar del Altísimo. ¡Hasta los más incrédulos acuden a Él!

Algunos refutarán y argumentarán que no piensan así. Es más, varios justificarán que “el concepto de Dios no tiene ninguna importancia en sus realidades o que nunca ha sido importante para ellos, ni jamás lo será”. Sin embargo, esas personas no me negarán que suelen acordarse del Señor en tiempos de escasez, en medio de las adversidades y, de manera especial, durante los quebrantos de salud.

Tal vez usted mismo esté atravesando por un episodio de esos en los que no comprende la situación por la cual está pasando; es más, es probable que dicha problemática lo tenga de rodillas ante la imagen del Ser Supremo.

Esta reflexión no se trata de ‘estar bien’ o de ‘estar mal’ para tocar las puertas de Dios. La idea es entender que se puede aprender a vivir bajo el abrigo divino en cualquier situación: tanto en las limitaciones como en las etapas de abundancia.

Lo reconozcamos o no, en determinados momentos, todos experimentamos un vacío dentro nuestro que no nos permite sentirnos completos o satisfechos.

Y cuando surgen los problemas es cuando ese vacío se hace más real, más doloroso y más difícil de obviar, por lo que tratamos de llenarlo con lo primero que tenemos a mano: relaciones equivocadas, alcohol, drogas, comida, pastillas, en fin...

No obstante, debemos aceptar a Dios en nuestros corazones. Porque, en todo y por todo, tanto para estar satisfecho como para intentar saciar el hambre, lo mismo que para tener abundancia como para afrontar cualquier necesidad, todo lo podemos en Cristo.

¡Y es así de literal!

Recordemos que el Señor es sinónimo de fortaleza y de confianza. Ante situaciones complicadas, solicitémosle al Creador ayuda, protección, fuerza y, todas las herramientas necesarias para seguir adelante ante las adversidades que se vayan presentando a lo largo de nuestros caminos.

Tener a Dios en el corazón es contar con la posibilidad de recuperar el aliento. Jesús es importante para nosotros porque, mediante sus enseñanzas, su ejemplo y su bendición, Él nos ayudará a cambiar nuestra vida, a afrontar las pruebas y a seguir adelante con esperanza.

Es hora de acercarnos más a Dios, sin que ello implique volvernos unos fanáticos o matricularnos en religión alguna.

Dicho de otra forma, debemos reconocer nuestra inmensa necesidad de Jesús y en eso es clave dar pasos de fe para seguir viendo nuestro horizonte de una forma más propositiva.