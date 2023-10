Consejo espiritual del día: ¡Nadie está en contra suya, brille con su propia luz!

Hay días en los que usted se levanta y todo le sale al revés. Cuando eso le pasa, comienza a elucubrar las razones por las que está afrontando tales circunstancias y hasta se repite la pregunta que todos nos hacemos en estos casos: ¿Por qué a mí? Lo grave es que comienza a ver ‘fantasmas’ por doquier y, peor aún, se mete en la cabeza que todos están en su contra. Se contagia de pesimismo y se embadurna de tristeza, abatimiento y melancolía. Como si fuera poco, esa sensación de fatalidad que se apodera de usted desencadena en episodios continuos de estrés y de ansiedad, incluso a veces llega a padecer algún tipo de depresión. Lo primero que tiene que analizar es que, en casi todos los casos, el plan de hacerse la víctima puede ser producto de su propia imaginación; es decir, es probable que se esté ahogando en un vaso de agua. Consejo espiritual del día ¡No se deje aturdir por los problemas! Tal vez tenga desarrollado el odioso poder de atraer todos esos pensamientos tan grises que le carcomen por dentro. Por eso se da por vencido y baja los brazos antes de tiempo, lo que puede convertirse en un serio problema ya que fundamenta su día a día con frustración. Ha de saber que nada ni nadie está conspirando contra usted. El pensar que el mundo es su enemigo no es otra cosa que una necia respuesta que se inventa para justificar algo que no ha hecho bien. Ojo: si algo le sale mal no es culpa de Dios, ni de nadie; tampoco es que los astros se alineen o que se esté tejiendo conspiración alguna para irse lanza en ristre en contra de su existencia. Lo que sucede es que, de manera literal, los errores que ha cometido simplemente le están ‘pasando la factura de cobro’ y le gritan, por todos los medios, que debe enmendar. No olvide que usted tiene el poder de modificar esos pensamientos. No busque más justificaciones para no salir de esa indiferencia anímica en la que se encuentra. Así le parezca que tiene que resignarse y no hacer nada, es mejor autoconvencerse de que las salida a sus problemas están dentro de usted, no afuera.

Tome decisiones con respecto a esas cosas que le han martirizado en los últimos tiempos y que sólo usted puede y debe resolver.

Le corresponde adoptar una perspectiva más global y objetiva sobre su cotidianidad, sin lamentarse tanto de las eventualidades que le toca vivir. Y si siente que pasa por una etapa dura de su vida, asimile el aprendizaje que todo esto le deja y siga adelante. Hay cosas que las determina únicamente usted y, por lo tanto, siempre tendrá algún margen de maniobra. Y las que se escapan de su mano, pues trate de aprender de ellas las lecciones que corresponda. ¡Dios lo bendiga! REFLEXIONES CORTAS

Siempre que se encuentre en medio de una circunstancia difícil y sienta que esa situación se le está saliendo de las manos, recuerde que Dios está a su lado y lo bendice. Mediante una meditación espiritual o a través de la oración conéctese con Él y pídale una dosis de serenidad.

Al adentrarnos a nuestro interior nos descubrimos dentro de esa unidad con los demás, con la naturaleza y con aquel misterio que forma parte de nosotros. Si desde ahí visibilizamos nuestra realidad, comprenderemos que la calidad con la que vivamos estas relaciones será realmente nuestra espiritualidad.

Nos cuesta aceptar todo aquello que no nos agrada o que no va acorde con nuestras expectativas. Lo peor es que siempre nos quedamos sólo en la ‘quejadera’. Si no asumimos la realidad con decoro y si no hacemos algo para que las cosas sean distintas, nos condenaremos a sufrir inútilmente. EL CASO DE HOY

Testimonio: “Me he acostumbrado a reprimir cosas del pasado que, al recordarlas, me impregnan de melancolía. Recuerdo situaciones y acciones de personas que me hicieron daño y no logro olvidarlas, aunque pasaron hace mucho tiempo. Quisiera que esas ideas se mudaran de mi mente y me permitieran ver mi presente y mi futuro con más esperanza. Necesito que mi vida tenga un pulso firme. ¿Qué me recomienda hacer? Le agradezco que me dé algún consejo”.

Respuesta: Las ‘mudanzas’ no son malas, sobre todo cuando ellas conllevan a sanas transformaciones. Deshágase de lo viejo y aventúrese por nuevos horizontes. Destierre las cosas tristes y limitantes del ayer y, con una buena dosis de perdón, dese la posibilidad de purificarse.

Esas emociones, sentimientos y pensamientos que se mantienen como reservas en el inconsciente pueden influir en las decisiones que toma, así como también en sus comportamientos. De ahí la importancia de hacer una catarsis para liberarse de esas telarañas de recuerdos que no le permiten sanarse.