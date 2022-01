Necesitamos aprender a mantener el equilibrio

O para citar un caso más coloquial diría que ‘echar locha’ no es del todo malo, pero no por eso podemos quedarnos sumergidos en ella, ya que la pereza terminaría apoderándose de nuestro mundo.

La verdadera clave del equilibrio emocional, como en muchas otras cosas de la vida, es la conciencia.

Testimonio: “Sufro de ansiedad y durante los últimos meses se me ha agudizado. Hoy mis pensamientos sostienen una batalla constante y casi que estoy a punto de perder el control. Siento que mi trabajo me desgasta física y mentalmente, pero no puedo dimitir, ya que tengo varios asuntos económicos por resolver. Le cuento que a veces no me siento capaz de continuar. Aunque soy una mujer de Dios y tengo fe, suelo flaquear. Sé que con sus sabios consejos tendré luces para tomar decisiones. ¿Será que renuncio? Gracias por atender mi caso”.

Respuesta: Podría decirle que dejar el empleo sería una vía de escape; pero también el continuar en ese puesto la haría desgastarse más y aumentaría su problema.

¡Yo le apostaría al equilibrio!

Es decir, tan importante es cuidar su trabajo como su vida personal y, por ende, su estabilidad emocional.

Eso sí, pienso que la salud es su prioridad y debe procurar sanar todo aquello que le inquieta y le genera caos en sus pensamientos.

Aprender a desconectarse del trabajo y disfrutar de su tiempo de ocio le ayudaría a calmar su ansiedad y su alto grado de estrés.

Sería muy valiente y legítimo de su parte el declinar a su puesto de trabajo. Respetaría tal decisión. Pero más allá de ese paso, debe analizar los ‘pro’ y los ‘contra’.

Será preciso averiguar las razones que le generan esos episodios de desasosiego. Tal vez deba enfrentarse a lo que le molesta, comprender en qué está fallando y, sobre todo, buscarle salidas reales a su situación económica.

Me agrada que sea una mujer creyente, porque en su situación es muy importante que se reconecte con su espiritualidad. Sienta latir su corazón y dese cuenta del milagro que logra la fe en su vida.

Pídale a Dios sabiduría para actuar y recuerde que la serenidad será su aliada. ¡Espero que supere este momento de crisis!

CORTAS REFLEXIONES