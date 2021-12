Necesitamos dosis de claridad y coherencia

Solemos dar ‘palos de ciego’ y trastabillamos en más de una ocasión por no tener la suficiente claridad sobre la vida que queremos llevar. Es por eso que decimos una cosa y hacemos otra.

Testimonio: “Siento ganas de hacer muchas cosas, de irme y dejar toda mi rutina atrás. Quiero hacerlo, pero no soy capaz; es decir, eso lo digo de boca para afuera, pues también me da miedo y termino recluido en mis agendas diarias. ¿Qué me puede estar pasando? Me podría dar algún consejo preciso de lo que vivo, claro que desde su perspectiva objetiva y esperanzadora. Yo soy un hombre de fe”.

Respuesta: Usted no me da mayores detalles en su carta y no sabría con exactitud cuál es su situación actual, por lo que no le podría presentar un diagnóstico tan preciso como usted me lo solicita.