No cederle el poder a un agravio nos purifica

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época de pandemia. Sin embargo, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Soy honesto, pero veo que eso no da buenos resultados y no sirve de nada en nuestra realidad. En cambio, conozco a muchas personas que son fraudulentas y les va muy bien. No sé si yo debería hacer lo mismo para avanzar. ¿Qué me recomienda?”.

Respuesta: Las obras se ven hacia el lado que crezca: si alguien está inclinado hacia las cosas buenas, llenará sus días de grandes momentos; pero si se inclina por la trampa o por los vicios, terminará ‘embadurnado’ de miseria.

¡Actuar de una forma honesta o deshonesta es su decisión!

Soy de los que cree que portarse correctamente, respetando nuestros principios, es lo que más nos conviene como individuos, porque la recompensa es grande y de paso vivimos con tranquilidad.

Usted habla de que ‘ser bueno no da resultados alentadores’... Pues, pienso lo contrario y considero que comportarse bien es una gran inversión, entre otras cosas, porque ‘Dios no se queda con nada’.

Es clave conducirse en el actuar cotidiano por el sabio principio de “no hacerles a los demás lo que no le gustaría que le hicieran a usted”.

Debe ser el ejemplo para las personas que le rodean, más allá de que otros opten por ser ‘torcidos’.

Y es preciso ir más allá de las palabras y de las buenas intenciones, pues siempre debe lograr que sean sus acciones las que demuestren su sano proceder. Es importante que sea feliz y, para ello, no hay nada como tener la conciencia en paz y dormir sin remordimiento alguno.

Y por último, a todos los que creen que ‘portándose mal’ les irá bien, les sugiero una buena cucharada de vitamínicos espirituales para recomponer su forma de ser y ver la vida con transparencia y rectitud.