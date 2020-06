No neguemos las emociones, controlémoslas

Un lector me dice que no sabe cómo dominar sus emociones. Señala que él parece un ‘fósforo’ que se enciende con nada y, al mismo tiempo, flaquea en los momentos en los que debería ser estricto o actuar con vehemencia.

No ha aprendido a nivelarse, pues siempre cae en excesos o en extremos: tiene días de mucha rabia y otros en los que es muy flexible.

Empiezo por responderle a mi lector y a ustedes que, ni él ni yo ni nadie puede evitar sentir esas emociones.

¿Y saben por qué?

Porque ningún ser humano está hecho de palo, ni tampoco puede ser tan ‘cara dura’ como para no sentir algo en determinado momento.

¡La clave no está en negar las emociones! Lo importante es tener la suficiente inteligencia emocional como para identificar nuestros propios estados de ánimo.

¿Qué pretendo decir?

Que nos corresponde reconocer cuándo y por qué estamos iracundos, nerviosos, melancólicos, tristes o incluso felices. Hay que hacerlo para actuar sobre las causas y no quedarnos solo con los síntomas de nuestros estados de ánimo.

Mejor dicho: no se trata luchar contra nuestras emociones, sino de saber por qué nos ocurren.

Cada quien aprende sus propias tácticas para controlar cada emoción, si se lo propone. Yo, por ejemplo, recurro mucho a la oración.

Sí, es tarea de cada uno de nosotros encontrar la estrategia más adecuada para regular los sentimientos negativos y los positivos.

Perdone que les reitere, pero hay que entender el origen de lo que sentimos para tratar la causa y tomar el control de nuestra mente.

Siempre que escucho a gente decir que no sabe controlar sus emociones pienso que muchos seres humanos serían más felices si le dieran más importancia a la vida espiritual.

No hablo de un asunto religioso, sino de ir a nuestra interioridad para mirarnos por dentro. Hacer eso es esencial si queremos tener una entorno sano en los ámbitos laboral, sentimental y familiar.

Me alegra saber que al menos mi lector reconoce que tiene un problema; y eso es un gran paso para darle solución a lo que está sintiendo.

Todos los patrones de comportamiento que tengamos, tanto los positivos como los negativos, son productos de experiencias en la niñez que marcaron la forma en cómo nos percibimos ante los demás y nuestra forma de relacionarnos.

Por eso es importante identificar esos rasgos y ver la raíz de la causa que está ocasionando que nos comportemos de determinada manera.

Puede ser un mecanismo de defensa, puede ser inseguridad, puede ser ansiedad o en el peor de los casos puede ser algo que nos esté causando un conflicto o estrés interno muy fuerte que no hemos sabido batallar.

No obstante, todo será conjetura si no vamos a la raíz del problema.

Si el tema es más complicado, no estará de más que visitemos a un especialista que logre hacernos un diagnóstico adecuado sobre todos los aspectos de nuestra vida. Una voz profesional siempre será válida.

Si es su caso, no tenga miedo de pedir ayuda a un especialista. Se sorprenderá de todo lo que puede aprender en materia de salud emocional. En la cultura occidental nos han metido el cuento que eso es sólo para locos, pero esa creencia no está más que alejada de la realidad.

Tenga en cuenta que lo mejor en lo que puede invertir tiempo y energía es en usted mismo. Así que no dude en ser una mejor versión de sí mismo.

EL CASO DE HOY

Testimonio: “La desorientación ha marcado mi vida: tengo 40 años y todavía no sé qué hacer. Nunca me comprometí afectivamente y hoy me siento solo; tampoco diseñé un proyecto de vida y hoy soy un ‘don nadie’. La verdad fue que no quise salir de la comodidad de mi casa y hoy soy un arrimado; ni pensé en ahorrar dinero, pues solo vivía del ‘día a día’. ¿Cómo puedo recomponerme? Siento que se me va la vida sin hacer nada serio. Espero que atienda mi caso”.