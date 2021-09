No permita que la desesperación se apodere de usted

Las angustias asaltan con relativa frecuencia a nuestro estado de ánimo y nos despiertan muchas inquietudes. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos la posibilidad de razonar y aplicar sanas estrategias para curar el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “En la actualidad soy todo lo que de adolescente criticaba: me veo como un tipo aburrido, que vive con desaliento y que va por la vida sin rumbo fijo. No he sido capaz de enfrentarme a mí mismo para asumir mis errores. Tengo muchos problemas y ellos me tienen sin emoción ni ganas de hacer nada. Siempre cuestionaba a los que se quedaban con los brazos cruzados y, en estos momentos, soy una pálida fotografía de eso que tanto recriminé. No sé el por qué de tanta apatía”.

Respuesta: No puede quedarse con los brazos cruzados, sobre todo si hoy es una ‘foto’ de lo que años atrás prometió no ser, tal y como lo menciona en su misiva.

No puede ser una persona gris, sin ilusiones o que se deja arrastrar por la corriente. ¡Reaccione! Ese aburrimiento que experimenta viene de adentro y por eso necesita hacer un trabajo interior para escudriñar el por qué de tanto desaliento.

Usted dice que está aburrido por las adversidades por las que pasa. No obstante, deberá descubrir el origen real de su desánimos; es decir, debe saber qué se esconde detrás de ese estado. Se lo menciono porque, en muchos casos, el aburrimiento enmascara otros problemas, tales como: la depresión y la ansiedad.

Ojo: si no le gusta la situación en la que se encuentra, tiene que hacer algo concreto para cambiarla. La emoción y la actitud que requiere para salir de esa ‘modorra’ no dependen de una persona, un lugar, una experiencia ni una cosa; dependen únicamente de usted.

Con el simple hecho de cambiar la perspectiva que tiene de los ‘problemas’ y asumir una mirada más esperanzadora, puede recuperar la emoción en su vida.

Las ganas de vivir se gestionan mejor desde el momento que puede definir y asumir lo que le pasa. Pienso que esto que vive hoy es una oportunidad para analizar cuál es la mejor estrategia para emprender su camino hacia un nuevo horizonte.