Tema espiritual del día: No permita que las crisis lo ahoguen

El malestar general que se asocia con las denominadas épocas de crisis suele generarle una tendencia a bajar los brazos ante el primer obstáculo y a lamentarse en lugar de buscar soluciones.

Y aunque no debería ser así, hay que admitir que no es fácil mantener un ánimo positivo cuando la vida le muestra su cara menos amable. Más allá de ello, hay que tener presente que las crisis son partes inevitables del crecimiento humano; y por más que usted trate de evitarlas o de capotearlas, tarde o temprano ellas aterrizarán en su entorno. Las crisis no llegan a su mundo para sumergirlo en el caos o para ubicarlo permanentemente en el fracaso, sino para mostrarle áreas de su vida y situaciones que ameritan un cambio. Tema espiritual del día: Borre los pensamientos ‘desesperanzadores’ Aproveche los acontecimientos difíciles por los que pasa para poner los pies sobre la tierra y, de paso, para sintonizarse con su mundo interior. En vez de vivir triste y acongojado por las crisis por las que atraviese hoy, mejor ponga las cosas en contra a favor; es decir, descubra cuál es el aprendizaje que tales situaciones le quieren dar. De esa manera la aparente tormenta que arrecia sobre usted se convertirá en una valiosa experiencia y en una oportunidad de afianzar las cosas que realmente tienen valor en su vida. Así las cosas, no puede vivir preso de una preocupación excesiva ni mucho menos puede permitir que germinen pensamientos negativos sobre lo que vive.

Para que una crisis no lo ahogue, comience por aceptar la situación que está experimentando. Luego póngase a flote y asuma la responsabilidad que le corresponde. ¡Si lo hace, Dios lo bendecirá!

Si insiste en quedarse en la ‘quejadera’ por los problemas que afronta, terminará dilapidando sus energías.

¿A qué voy? A que no se puede dejar abatir por las tensiones. Aunque las cosas no vayan como usted las haya planeado, eso no significa que deba dejar de reaccionar y de actuar de la manera más conveniente. Es probable que ese contratiempo que está viviendo en la actualidad se deba al hecho de que ha puesto demasiada energía en elementos secundarios y en objetivos débiles. Pero si sabe capitalizar la experiencia de lo ya vivido, aprenderá a distinguir lo fundamental de lo simplemente accesorio. ¡Dios lo bendiga!

BREVES REFLEXIONES * Al dormir procure tener a su fe como almohada; a su esperanza como cobija; y a la bendición divina como su cama. Y no olvide decir la frase que complementa estos ingredientes, la cual reza a sí: “Con Dios me acuesto y con Dios me levanto, con la gracia de Él y del espíritu santo”.

* Si la rutina lo absorbe, si siente que el mundo va demasiado acelerado y si se quiere bajar de él por un instante, tal vez lo que le haga falta sea una descanso para gozar de una dosis de paz interior. Cuando vea las cosas tediosas o difíciles, pídale al Señor sabiduría y serenidad.

* En la vida es importante tener un amigo que sea espejo y sombra: el espejo nunca miente y la sombra nunca se aleja. Si lo encuentra, recuerde que con un amigo se forja una relación y una conexión tan especial que, más allá de lo que viva, él siempre lo apoyará.

* Para volar hay que crear el espacio de aire necesario para que las alas se desplieguen. ¡Claro está que también necesita cierta altura antes de saltar! Comience por asumir los debidos riesgos. Si no quiere, lo mejor quizá sea resignarse y seguir caminando para siempre.