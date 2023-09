Reflexión dominical: ¡No se apegue a nada, la vida siempre fluye!

Adáptese de la manera más serena a las circunstancias y jamás se desgaste en necedades. ¡Aproveche al máximo las bendiciones de Dios!

Procure estar sereno el mayor tiempo posible. No se desespere si no encuentra respuestas rápidas a sus inquietudes cotidianas; ellas le llegarán cuando menos las espere y cuando la vida misma lo estime conveniente. ¡Permítase madurar y tener un mejor crecimiento espiritual!

Comuníquese con el Señor, no tanto con las palabras o los pensamientos, sino con la energía amorosa que sale de su propio corazón. Cuando logre de verdad una comunicación permanente con Jesús, entenderá lo valioso que es su bendición y jamás volverá a dudar de su poder creador.

EL CASO DE HOY

Testimonio: “Mi vida ha sido una permanente lucha contra la adversidad y un continuo traspiés. A veces me desanimo mucho porque trastabillo en mis propósitos de salir adelante. ¡Nada me sale! No sé si es que la suerte me abandonó o es que, a la hora del té, plantearse objetivos es inútil. Deme uno de sus consejos. Gracias por leer mi carta”.