¡No se autosabotee ni deje que los demás lo frenen!

Además, de manera desafortunada, hay muchas situaciones en la vida que lo van debilitando. Y no hablo sólo de situaciones inesperadas; muchas veces usted va cultivando esa tendencia a creer que no le irá bien en sus metas.

Más que importarle cómo lo ven los demás, piense en lo valioso que es creer en sus propias capacidades.

Testimonio: “Soy un hombre joven que tiene dudas sobre su futuro. Restan sólo dos meses para que concluya 2023 y me enfrento a la toma de una decisión que me implica un giro insospechado. Este cambio me tiene entre la espada y la pared. ¿Qué estrategia me da para poder dar el paso correcto? Le agradezco su consejo”.

Respuesta: La vida siempre está en constante movimiento. Y aunque ese orden de ideas el cambio puede resultarle desafiante, él también puede ser una oportunidad para crecer.

Aunque no me da detalles en su carta sobre qué tipo de decisión deberá tomar, siempre será bueno mantener una mentalidad abierta para estar dispuesto a adaptarse a las circunstancias a medida que avance en su camino.

No obstante, antes de tomar cualquier decisión, dedíquese un tiempo para reflexionar sobre lo que es importante para su futuro. Pregúntese cuáles valores desea honrar y cómo puede alinearse con su propósito de vida.

Al menos en lo que resta del año, será de especial significación apropiar las razones para entender cuál será el paso a seguir.