No se deje eclipsar

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página de Espiritualidad. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “No sé por qué razón me cuesta tanto cristalizar un propósito que me he planteado desde hace rato. Estoy desanimado, pues no logro esa meta y en más de una ocasión he desistido de continuar con ella. Casi siempre pienso que me falta mucho y que no podré lograrla. Espero que pueda brindarme algún consejo. Gracias”.

Respuesta: Si hay algo que le está costando mucho es porque existe alguna causa que no ha contemplado y que, en últimas, es la que le genera ese impedimento.

Tal vez el propósito está mal enfocado, es probable que no esté haciendo lo correcto o, de pronto, no le conviene lo que va a hacer.

¡Reflexione sobre esos puntos!

No piense en lo que le falta para terminar, enfóquese mejor en el presente y en lo que hace hoy.

Algo más: aunque le cueste mucho lograr su propósito, persevere. Y si no alcanza lo que quiere, tal vez deba entender que Dios desea algo mejor para usted.

La vida en sí misma es una prueba de fe, de dedicación constante y de realización. Así las cosas,

todo depende de la actitud con la que asuma las dificultades que se le presenten.