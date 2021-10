No se deje robar la energía de los demás

Es decir, no le estoy pidiendo que sea hipócrita o que haga algo en contra de esa gente fastidiosa. Solo le sugiero que no es preciso que le responda o que se afane, entre otras cosas, porque el pesimista se encarga él mismo de confeccionar sus propios desenlaces.

Claro está que debe entender que hay determinadas situaciones que no dependen de usted; es decir, hay situaciones que no puede controlar y obviamente esos ‘vampiros emocionales’ seguirán revoloteando a su alrededor.

Somos como ‘esponjas’ y absorbemos las energías del entorno. ¡No nos dejemos embadurnar de las malas vibras!

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las angustias asaltan con relativa frecuencia a nuestro estado de ánimo y nos despiertan muchas inquietudes, de manera especial en estos tiempos de ‘turbulencia anímica’ por los que atravesamos. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos la posibilidad de razonar y aplicar sanas estrategias para curar el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página de Espiritualidad. Cuéntele su caso a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá su inquietud y le ofrecerá algunos sanos consejos para su vida. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Desde que empezó la pandemia, no disfruto igual mi vida. Estoy impregnado de una desilusión continua y profunda; es como si nada tuviese sentido. Llegué al punto de que no gozo las cosas como antes y eso me afana mucho. He pensado en sacar una cita con un sicólogo, pero no sé si eso sea una buena táctica. Nunca antes había pensado en acudir a un profesional de esa rama; pero le cuento que hoy divago mucho, me siento triste y apesadumbrado. ¿Cuál sería su diagnóstico? Ruego el favor de atender mi caso. Muchas gracias”.