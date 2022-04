No se deje vencer de los problemas

Recuerde que las expectativas son los reflejos del alma. Tal vez tenga razón en decir que no es suficiente estar solo con una buena vibra; pero no me podrá negar que siempre será mejor visualizar un horizonte más halagüeño que vivir amargado.

Lo anterior no lo digo como una frase de cajón, sino por convicción. Si hasta la fecha las cosas no han sido buenas, para los meses que vienen van a cambiar para bien. En últimas, las crisis pulen su vida, sin contar que ella descubre lo que realmente usted es capaz de hacer.

* La fe no es dejar todo en las manos de Dios y quedarse con las manos cruzadas. Debe hacer lo que le corresponde para salir adelante, siempre con la certeza de que Jesús le dará una mano. Recuerde que no podrá ser feliz si se pasa la vida frustrado. ¡Es mejor ponerse manos a la obra!

Muchos de sus obstáculos desaparecerían si, en lugar de temerles o de amilanarse, usted mismo decide enfrentarlos o aprende caminar valientemente a través de ellos.

Testimonio: ”Cometí hace seis años una tremenda equivocación y, desde entonces, vivo ‘achantado’. No he sido capaz de superar ese error y he vivido un largo viacrucis. Fui un tonto al proceder de esa forma tan desacertada y creo que desde ahí comencé a arruinar mi existencia. ¿Qué consejo me podría dar? Se lo agradezco”.

Respuesta: No se puede quedar atrapado en el sentimiento de culpa, ni mucho menos debe vivir castigándose con autorecriminaciones.

¡Nada logra con ese proceder!