No se quede quieto, siga su camino con entereza

Es natural sentir temor ante lo desconocido, y más cuando vive una incertidumbre tan grande como la que hoy lo asalta. Sin embargo, quedarse estancado o ‘preso del miedo’ no contribuye en nada a la solución de sus problemáticas.

No hay nada más peligroso que resignarse a la certeza de ‘estar mal’ y no mover ni un solo dedo para sacudirse de ese estado.

¡Siempre hay que mirar hacia el frente! En los momentos críticos es cuando más se debe visualizar el horizonte con unas buenas gafas.

¿Se ha preguntado por qué será que vive estos momentos tan difíciles?

Tal vez, sin haberlo notado, la adversidad que afronta es un llamado de la vida para que haga un cambio interno que le permita crecer.

¿Qué logra con seguir estancado padeciendo las duras circunstancias en las que está inmerso?

¡Debe erradicar esa negatividad que lo acompaña!

No puede vivir ‘con el agua hasta el cuello’, ni tampoco dejarse ahogar. Hay que sacar la cabeza y el cuerpo a la superficie para nadar y sobrevivir.

La misión suya consiste en resolver sus angustias, y para ello no puede dejarse llevar por la desesperación.

Hay algunas tácticas para mantener la mayor serenidad posible. Varias de ellas consisten en conservar la cordura, estar centrado y recurrir al sentido común.

¡A todo hay que imprimirle un poco de tesón! Lo primero que debe hacer en momentos de angustia es confiar en que podrá sobrellevar lo que está ocurriendo y que, a pesar de lo difícil que pueda resultar, usted vencerá.

Además todas las experiencias de la vida, desde las duras hasta las más amables, sirven para aprender. Debe dilucidar las dudas y tratar, en la medida de sus posibilidades, de buscarle el lado propositivo a lo que le ocurre.

¡Motívese! Si le pone el pecho a la brisa y busca el camino para solucionar los problemas, lo encontrará. ¡Hágalo y notará que oportunidades inesperadas llegarán a su vida!

A medida que usted mismo vaya formando su propia estrategia para salir del abatimiento, así sea con pequeños pasos, la vida misma se encargará de recompensarlo.

Diseñe un plan a seguir en el que, por supuesto, debe estar cimentada su fe. La esencia de la vida espiritual está formada no solo por su actitud, sino también por la confianza en usted mismo y en Dios.

Recuerde: ¡De las espinas de la realidad, siempre se puede sacar una rosa y el Creador lo bendecirá!

Usted no está a la merced de los problemas. Si bien recibe golpes, no quiere decir que tenga que soportarlos hasta morir. No puede sentirse impotente ante cada obstáculo que se le atraviese en el trasegar de la vida.

Deje a un lado su frustración y decida enfrentar con dignidad la adversidad. Si no hace nada al respecto, seguirá preso de su autocompasión.

Para superar ese estado, debe entender que las dificultades y los ‘malos momentos’ suceden en la vida de todas las personas, y que la situación por la que está atravesando es relativamente ‘normal’.

Tenga presente que, aunque no pueda controlar todo lo que sucede a su alrededor, sí puede al menos evitar sentirse triste o abatido.

Y si bien estas líneas pretenden motivarlo para que recupere sus fuerzas, es usted quien con su fuerza de voluntad podrá sobreponerse.

REFLEXIONES CORTAS

* Suele ser un ‘desastre’ cuando usted adhiere el trabajo a su vida familiar. Trate de no mezclar esas dos facetas de su vida; al menos mantenga equilibrada esa balanza. ¡No traslade su oficina a su casa!

* Para llevarse bien no se necesitan las mismas ideas; solo se requiere respeto.

* Un alumno se acerca al maestro y le pregunta: ¿Qué es un día? El tutor, de inmediato, le responde: “Un día es toda una vida, pero en miniatura. Así que aproveche las próximas 24 horas, para que pueda decir que ha vivido”.

* No importa la intensidad de la lluvia sino la paciencia que tenga usted para esperar que el mal tiempo pase. Recuerde que ninguna borrasca dura para siempre. Es un buen mensaje para estos complicados tiempos de pandemia

* No espere a que se disculpen para poder seguir adelante. Tal vez no pueda controlar la conducta de los demás, pero sí cómo responde a las ofensas de ellos.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en este tiempo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Siento que debo transformar mi vida, pero no me tengo fe. Me da miedo que al intentar cambiar me surjan dificultades que me hagan retroceder. ¿En esta idea de cambiar se pueden tomar caminos diversos? ¿Qué tanto sirve orar en estos casos? ¿Qué me aconsejaría?”.

Respuesta: Aunque no es preciso en su carta y no me dice en qué consistiría esa transformación de la que habla, debo decirle que si usted mismo siente que debe modificar algo está en mora de hacerlo.

Y a pesar de que el cambio es algo normal en los seres humanos y en la naturaleza, no siempre resulta una tarea fácil.

Pienso que, al menos por lo que leo en sus líneas, debe tener el coraje y la voluntad de perseverar en lo que decida hacer y no amilanarse cuando aparezcan los obstáculos.

¡Claro que puede intentar recorrer diferentes caminos! No obstante, deberá seleccionar la mejor opción para seguir el trayecto que corresponda con sus intereses.

Es probable que no logre todo lo que se proponga, pero su problema no será ese; el real conflicto está en que se pueda acobardar a la hora de enfrentar su nueva realidad.

Me pregunta que si orar sirve de algo. ¡Por supuesto que sí!

Si quiere que Dios lo guíe en el proceso, no dude en elevar unas plegarias al cielo, entre otras cosas, porque la oración es una de las mejores técnicas para aclarar la mente.

Sin embargo, es mi deber recordarle que su transformación es una decisión personal y no es una responsabilidad de Dios. Él le dio el libre albedrío para tomar la decisión que mejor le parezca. Puede repetir mentalmente una sencilla oración pidiéndole al Creador que lo apoye, pero si usted no se pone manos a la obra no logrará ese cambio.

Por lo que analizo en sus preguntas, debe aprender más acerca de usted mismo para saber qué tan lejos quiere llegar en esa transformación y, sobre todo, qué tan dispuesto está de afrontar lo que ese cambio traiga consigo.

En esencia respóndase cuáles son sus reales deseos, cuáles son las herramientas que tiene y cuál es la dirección que quiere seguir. El primer paso para el cambio es conocerse por dentro. Además, ‘sí o sí’ debe cultivar su fe.

La ecuación es sencilla: si lo llena lo que va a realizar será más feliz, y esa felicidad contagiará todo su entorno

Le sugiero que tome la decisión de cambiar, y por tanto, aplíquese una buena dosis de fuerza de voluntad. Abrirse al cambio significa estar dispuesto a perseguir las metas a través de una cierta cantidad de riesgo y de esfuerzo.