No se amarre a los recuerdos, déjelos en donde deben estar: atrás. Todo lo que vive en esta vida tiene un por qué. No obstante, hay un pasado que ya se fue, pero al mismo tiempo hay un futuro que todavía es suyo.

Yo sé que la actitud hacia el pasado depende del color del cristal con que cada cual lo mire; no obstante, reitero en decir que no está bien navegar por lo que ya ocurrió, entre otras cosas, porque eso es historia.

* Hay momentos en los que mira hacia atrás y no sabe exactamente qué sucedió; solo sabe que, desde que pasó, nada volvió a ser lo mismo. Por eso, no les tenga miedo a los cambios, ellos son motivaciones para avanzar con un poco más de sabiduría de acuerdo con los actos vividos.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Soy demasiado ordenado y, por eso, me estreso mucho si veo algo al revés. También me enfado con todo el mundo cuando los planes se me tuercen y las cosas no salen como las programo. ¿Qué me aconseja para no salirme tanto de casillas?”

Respuesta: La idea de tener todo bajo control refleja algo más que una persona ordenada o disciplinada. Esta conducta, en realidad, dejar ver que usted teme que su vida fluya de una forma natural.