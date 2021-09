Nuestra mente no puede ser una ‘cesta de basura’

Mucho cuidado porque esas malas vibras represadas, además de los malos pensamientos y de las creencias limitantes, no solo nos estancan sino que además nos afectan la salud mental de una forma insospechada.

¿Qué hacer?

¡Pues no recoger esas basuras o al menos no permitirles que entren a nuestras cabezas! Es cuestión de llevar la vida de una manera más tranquila sacándoles el quite a las malas energías.

Las cosas que no nos sirven se dejan a un lado, se botan o simplemente se entierran. La indiferencia es la mejor arma.

Yo sé que la tarea propuesta no es tan fácil, sobre todo en ese mundo estresado en el que vivimos inmersos. Sin embargo, debemos tener presente que un alma fuerte logra maravillas en un cuerpo débil, un pensamiento agradable destruye un momento triste y una sonrisa oportuna es un remedio preciso para una situación difícil.