¿Sabe algo? La tranquilidad también alimenta y entre más sencilla sea su vida, mejor. Eso no lo digo yo, esa tesis la han referenciado grandes hombres que repiten que “el secreto de la felicidad no radica en conseguir más, sino en desear menos”.

En la actualidad las mujeres y los hombres no tienen tiempo para descansar, pues se la pasan trabajando a toda hora. Muchos viven en función de ‘cuartillar pesos’ porque el dinero no les alcanza o porque necesitan tener cada día más.

No nos dejemos llevar enteramente por las vicisitudes que nos surjan en el transcurso del día; si algo ‘malo’ nos ocurre, pues enfrentémoslo.

* Yo sé que su fe se puede ver menoscabada por circunstancias tortuosas. También entiendo que no sea fácil llegar a la meta y que, en muchas ocasiones, cada grada de la escalera es más complicada. Pero, no porque el trayecto tenga obstáculos se puede dejar de subir.

Testimonio: “Me ilusioné mucho con un proyecto personal, al que le eché ganas, tiempo y dedicación; sin embargo, todo terminó en una gran decepción. Tenía cifradas muchas expectativas en lo que podría alcanzar, sin imaginar la gran ‘desinflada’ que me pegaría después. Eso me tiene lleno de rabia y sin ganas de volver a emprender nada. Usted, ¿Cómo hace cuando algo le falla? Se lo pregunto para saber cómo manejar este fracaso por el que vivo. ¡Ayúdeme con un consejo! Gracias”.

Ojo: no se trata de no emprender, de no esperar nada o de no tener esperanzas, sino de tener claro que no todo le saldrá como lo espera. ¡Aprenda la lección que le dio este traspié y ya!

Puede empezar de cero, evitando caer en el mismo error. Si no logra pasar la página de esa decepción, su frustración aumentará.