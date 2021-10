Nuestra vida crece poco a poco, como las montañas

Para mí las montañas me envían un mensaje de perseverancia. Siempre he creído que llegar a lo más alto y mantenerse allí no es fácil; por eso considero que ellas son reflejos de cosas que, por más sencillas o simples que se vean, son reales y tienen un gran valor.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. Pero con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que hoy lo afectan? Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Todo está en mi contra. Siempre ha sido así en mi vida: planeo algo y me sale al revés. He tirado la toalla en más de una ocasión porque, por más que lucho, nada me sale bien. Cada traspié me desanima y me hace claudicar. Siempre leo en sus páginas mensajes esperanzadoras, pero siento que ellos no resultan ser suficientes para que mi panorama cambie. ¿Qué me aconseja? Gracias”.

Respuesta: Destierre ese tono pesimista que se evidencia entre las líneas de su misiva. Yo no creo que todo esté en su contra; tal vez es su actitud la que lo ha llevado a pensar de semejante manera.

Usted puede hacer que todo le vaya bien o que las cosas empiecen a ir por el camino correcto y favorable, siempre y cuando asuma el reto comandar su mente y encaminar sus pensamientos con un tono esperanzador.

Textualmente usted me escribe que ‘por más que lucha nada le sale bien’. ¿No es el único que se enfrenta a un revés? A todos nos pasa. Los problemas, las dificultades y los miedos suelen atarnos y nos impiden avanzar; pero se pueden superar. Tal vez tenga derecho a desanimarse, pero no puede tomar la fea decisión de rendirse.

No baje los brazos antes de tiempo y persevere. Creo, eso sí, que debe replantear lo que planea y analizar bien qué está fallando y luego debe enmendar. Créame que con un sencillo giro de actitud podrá transformar su panorama.