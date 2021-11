¡Y no es para menos! Nos queda un tremendo vacío y en el fondo siempre sabremos que nada volverá a ser igual. Se trata de una profunda tristeza que parece no tener fin y que se podría decir que ni el tiempo logrará borrar.

El duelo es una experiencia humana por la que pasamos todos cuando sufrimos la pérdida de un ser querido. En cierta forma es un homenaje póstumo y un sencillo indicador de amor hacia la persona que ya no está con nosotros.

Ojo, rehacer nuestra vida no quiere decir que nos olvidemos de las personas que partieron. De eso no se trata este texto. El propósito de estas líneas es invitarnos a vivir un duelo sano que, entre otras cosas, nos permita encontrar la forma de recordar a nuestros seres queridos sin tanta aflicción y, sobre todo, adaptándonos a nuestra vida sabiendo que ya no estarán físicamente a nuestro lado.

Testimonio: “Tengo sueños, los idealizo y, por alguna razón, jamás logro cristalizarlos. En algunos casos los dejo sueltos y al final me arrepiento de quedarme a medio camino. No me tengo la suficiente confianza y tampoco sé por qué me pasa todo esto. Pienso a cada rato sobre lo que debo hacer, pero al mismo tiempo me da miedo emprender algo por la posibilidad de fracasar. Lo que sí sé es que me mantengo en una prolongada decepción y eso hace que mi estado de ánimo sea opaco y gris. ¿Qué consejo podría ofrecerme? Gracias”.

Respuesta: Al parecer el mejor ‘enemigo’ que tienen sus sueños es usted mismo. ¡Por favor! Crea más en sus propias capacidades.

Apuéstele a realizar sus sueños dándoles plazos razonables. Recuerde que cada vez que deja ‘sueltos’ sus propósitos y no se esfuerza de manera decidida por ellos, incrementa los fundamentos de sus propias frustraciones.