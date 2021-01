Pese a la crisis que vive, puede recobrar el ánimo y renacer

Tal vez todas las situaciones vividas por la emergencia sanitaria y las repercusiones que ella ha traído lo tengan en vilo y en medio de un natural ‘bajón anímico’. Lo entiendo porque, en el fondo, todos estamos así.

Luego de diez meses de zozobra por lo que ha experimentado es probable que no haya logrado un balance y naturalmente debe estar inmerso en angustias, incertidumbres y demás afanes.

Pese a ello, es preciso que se tome las cosas con la mayor serenidad posible.

Si por ahora no puede tener al 100 % el control de todas las eventualidades que se le han cruzado durante este duro tiempo, sí debe ser responsable de la actitud que asuma frente a ellas.

‘Bien’ o ‘mal’ todo esto que ha experimentado ha sido un gran aprendizaje; y viéndolo desde esa perspectiva puede entender que ha crecido mucho.

Si siente un fuerte vacío es porque se ha ido desconectando de su ‘yo interior’ y no ha sido capaz de ver las respuestas que han estado ahí siempre para usted, más allá de la crisis de la pandemia actual.

Siempre les digo a mis lectores que deben despertar y desarrollar al máximo su fe, y en su caso le corresponde tener una amena comunicación con usted mismo.

Escúchese, déjese llevar por lo que le diga su intuición y una vez lo tenga claro utilice su inteligencia emocional para poner todo a su favor en este nuevo año y en cualquier iniciativa que tenga en mente.

Si no desarrolla la capacidad de cultivar la autoconfianza, difícilmente podrá salir del atolladero en el que se encuentra.

Para modificar algo que está afuera, primero debe cambiar por dentro. No espere que las soluciones bajen del cielo, ¡búsquelas en su interior! No se engañe, mírese a los ojos y dígase a sí mismo qué es lo que quiere para su vida y trabaje por todo aquello que ha soñado.

Insisto en decirle que todo es tan ‘sencillo’ como escucharse, ya que no hay mejor consejero que usted mismo, así hoy esté ‘bajo de nota’.

Puede tener problemas, pero nunca estará solo. Además, la vida siempre le dará una segunda oportunidad para todo y lo mantendrá en el lugar en el que deba estar.

Sepa que vale mucho como para oscurecer su presente y su horizonte. No puede dejarse llevar por los ‘dolores de cabeza’, porque ellos lo devorarán con facilidad si no hace algo por detenerlos.

La idea de esta página es hacerle una sencilla invitación a ver las cosas de una manera distinta, al menos de una forma más clara y esperanzadora.

Puede desarrollar la capacidad de resistir, superar situaciones adversas, salir fortalecido y aprender de lo hasta ahora vivido. ¡Sea resiliente!

Y si hace lo correcto y con esmero, Dios le dará su debida recompensa en el tiempo que Él lo considere prudente. En el momento en el que se disponga a cambiar para bien, el Creador le traerá lo que realmente necesite.

Testimonio: "Desde hace un largo tiempo me siento estancando en ciertos aspectos de mi vida. Por alguna razón no avanzo y eso me tiene preocupado. Aunque soy un hombre joven y gracias a Dios no he tenido graves problemas de salud con la crisis actual, este asunto me inquieta. Percibo que todo lo que hago es calcado y tedioso; casi que no disfruto mis agendas, las cuales se han venido reduciendo de manera considerable por la pandemia que nos sacude. ¿Qué me aconseja? Le agradezco su respuesta".

Testimonio: “Desde hace un largo tiempo me siento estancando en ciertos aspectos de mi vida. Por alguna razón no avanzo y eso me tiene preocupado. Aunque soy un hombre joven y gracias a Dios no he tenido graves problemas de salud con la crisis actual, este asunto me inquieta. Percibo que todo lo que hago es calcado y tedioso; casi que no disfruto mis agendas, las cuales se han venido reduciendo de manera considerable por la pandemia que nos sacude. ¿Qué me aconseja? Le agradezco su respuesta”.

Respuesta: A todos nos ha pasado eso en algún momento. Es más, con la emergencia sanitaria estas situaciones se han vuelto recurrentes.

Es bueno prestarle atención a lo que le ocurre, aunque no debe angustiarse más de la cuenta. Finalmente todas las etapas de la vida tienen su razón de ser y pienso que dicho estancamiento podría ser una buena razón para levantarse de esa silla aburrida en la que se encuentra.

Obviamente las circunstancias actuales han hecho que muchas personas caigan en una espiral caótica de desánimo. ¡Le ruego el favor de no caer en esa trampa!

Por eso, debe centrarse en no agrandar más esta sensación de estancamiento y, sobre todo, analizar con serenidad cuál es la real razón de lo que respira a su alrededor.

Debo decirle que cuando una persona detecta esa inquietud, de alguna forma, eso significa que la vida le está enviando una señal para que reaccione. Si lo analiza bien, ya es hora de recargarse de energía y recomponer el camino.

Reflexione sobre qué es exactamente lo que quiere y estudie las acciones qué deberá ejecutar para sacudirse.

Tenga en cuenta, eso sí, que en medio de esta pandemia hay circunstancias ajenas que, en cierta medida, hacen que muchos procesos vayan más lentos que antes.

Ahora bien, la crisis actual no es una excusa para que mantenga una mentalidad de víctima, porque si lo hace se hundirá en el bache de la frustración.

Por lo que me cuenta usted es un hombre joven y tiene mucha vida por delante como para vivir aterrado con la idea de no avanzar. Además, es una bendición estar bien de salud.

Para disolver totalmente ese bloqueo debe enfocarse más en sus iniciativas y ser más coherente con su condición de persona joven.

Revise cuáles cambios internos debe realizar y cómo sería esa reingeniería anímica, dejando atrás miedos, incertidumbres y excusas.

También mire lo que hay a su alrededor, examine sus circunstancias y piense sobre todo aquello que sí puede hacer para salir de ese estado que lo tiene frenado.

De pronto debe dejar ir ciertas ideas obsoletas que sin quererlo usted está nutriendo y que, en últimas, son las que le están intoxicando el alma en estos momentos.

Es decir, debe liberarse de ataduras para que nuevas perspectivas surjan a su alrededor.

Es fundamental que tome la decisión de sentirse bien con usted mismo para que no haya tiempo de autorecriminaciones.

Debe tener coherencia con sus objetivos, convicción y persistencia para mantener la mirada puesta en sus proyectos, sabiendo que son posibles de realizar.

Tranquilo, intuyo que lo que vive será temporal y sé que si le pide la Bendición a Dios, Él le encenderá las luces para que pueda salir adelante.

REFLEXIONES CORTAS

* No se canse de lo bueno que hace, ni de los bellos mensajes que transmite. ¡Mire al cielo y dele gracias a Dios!

* La persona que está más satisfecha o plena con su propia vida es la que menos mira la vida de los demás,

* Si nadie lo quiere acompañar, siga solo. Le garantizo que encontrará gente interesante en el camino.

* Deje de juzgar por las apariencias; a veces el corazón más próspero se esconde entre las ropas más pobres.

* La persona que lo ataca por la espalda tiene muy claro que de frente o por delante no podrá vencerlo.

* No puede obligar a alguien a ver aquello para lo que aún no está preparado. Él se dará cuenta a su tiempo.