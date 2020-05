En estos tiempos, justo cuando el cielo se nos torna gris y las nubes de las preocupaciones no nos dejan estar serenos, tendemos a sentirnos melancólicos.

Calificamos estos días como de ‘opacos’ y ‘críticos’. De manera desafortunada, nuestras almas se están acostumbrando a mirar a través de la ‘ventana del desánimo’, que no es otra cosa que una vista llena de nostalgia, incertidumbre y tristeza.

Si seguimos con ese desaliento se nos va a marchitar el corazón.

¿Qué hacer?

La verdad es que hay diversas maneras de enfrentar los días abrumadores. Una de ellas, tal vez la ideal, es colocarse por encima del cielo gris de las circunstancias.

¡Claro! Todo depende de la actitud.

Los problemas pueden ser vistos como eclipses del estado de ánimo: cuando la luz del sol de nuestras vidas se eclipsa, viene un momento de oscuridad y de dificultad; pero también debemos tener la certeza de que todo tiene su tiempo y, después de las tinieblas, reaparece la claridad.

Yo sé que uno de los más grandes obstáculos que encontramos para vivir tiene que ver con la falta de confianza en nosotros mismos.

No obstante, les tengo una buena noticia: nos llegó la hora de recuperar la fe.

Es así de literal, pues en estos tiempos de pandemia no se está permitido bajar la guardia. Dejar caer el entusiasmo es ceder ante las dificultades y seguir naufragando.

Más allá de la crisis que afrontamos, no nos podemos dar el lujo de dejar morir las flores, ni mucho menos permitir que el corazón de la esperanza deje de latir.

Así estemos confinados, es preciso no aburrirnos por el encierro ni por lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Con lamentarnos no resolveremos la situación.

Aprendamos a sobrellevar esta dura época sin renegar. Si sentimos que no somos capaces, podríamos pedirle al Señor valor y fortaleza para salir adelante.

Más allá del coronavirus y del dolor que ha sembrado en muchos hogares, siempre habrá un resplandor.

Además la pandemia nos involucra a todos. La vida, más que de nosotros, es un poco de nuestros seres queridos, amigos, compañeros y los que nos rodean. O sea que si flaqueamos, ellos también lo harán.

Cada día es una oportunidad para demostrar nuestro valor y sobre todo para darles ánimos a los demás. Al fin y al cabo, lo mejor está por venir.

Tenemos que saber que esta guerra se ganará a punta de fe y de una sana actitud.

De la forma como asumamos esto, venceremos o nos hundiremos más: o vemos todo gris o claro; nos la pasamos tristes o animados; vivimos ansiosos o le apostamos a la serenidad.

No pensemos en negativo, es mejor alimentar ideas cargadas de positivismo. Con ellas nosotros mismos podemos influenciarnos y tener buenas predicciones para un futuro mejor.

Con el poder de nuestra mente podemos tener disposición para motivarnos. ¡Seremos del tamaño de nuestros pensamientos!

Pintemos nuestro corazón de colores y de buena vibra. Hay que elegir el optimismo, la esperanza y la alegría para garantizar un mejor semblante.

Algo más: así como usted hace deporte para estar en forma, le convendría ser disciplinado y promover sus propios aeróbicos para el alma. Y entre esos ejercicios hay uno que no falla: orar.

Por eso, si llegó a esta parte del texto, lo invito a pronunciar la siguiente plegaria:

Señor, ayúdanos a ser siempre unas personas optimistas, llenas de energía y con gran entusiasmo. Ayúdenos a aceptar, con la mayor serenidad posible, las contrariedades de la vida. Tenemos una fe ciega en su Voluntad y su Misericordia. Amén.

EL CASO DE HOY

Un lector, aburrido con esto de la cuarentena, no escribe lo siguiente:

Inquietud: “Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y ahora, en medio de esta crisis del COVID-19, extraño muchas cosas del ayer. Confinado, lleno de incertidumbres y ‘pasando tiempo’ en el celular, no encuentro sosiego. Me levanto y me siento como un animal enjaulado. Aunque estoy en casa con mi familia, añoro la oportunidad de salir y de gozar de la cotidianidad que experimentaba hace unos meses. ¿Usted qué está haciendo en casos como este?”.

Respuesta: Lo más difícil para todos ha sido perder la rutina que antes teníamos. Todo esto, por supuesto, ha causado un cambio en todos nuestros hábitos de vida.

Sin duda, el tema ha sido más complicado para aquellos que tienden a la claustrofobia o para quienes no les gusta pasar mucho tiempo en casa.

Sumado a eso, está la angustia del trabajo, del tema económico y de la cantidad de responsabilidades que quedaron en el tintero.

Yo entiendo que pueda sentirse afanado, pero desafortunadamente en este momento el único que puede ayudarse es usted mismo, nadie más. Le advierto que pensar negativamente y fatalizar todo lo que sucede sólo hará que empeore su tranquilidad y bienestar.

Me dice que está con su familia: ¿No cree que ese es su mayor tesoro y el más potente motor para inspirarse y vislumbrar un futuro halagüeño?

En mi opinión, podría decir que en medio de esta cuarentena no existe nada más hermoso que despertar y descubrir que las personas que más queremos están a nuestro lado.

Pese a todo esto del virus y de lo que hoy siente, percibo que Dios lo ha bendecido con un lindo hogar.

Y complemento esto respondiéndole la pregunta que me hace, en torno a qué hago yo en estos casas. Ha de saber que siempre he considerado que mi lugar favorito es mi casa; no sólo porque se trata de un espacio físico de mi propiedad sino porque él me recuerda que tengo una familia y que ella es mi razón de ser.

Es obvio que esta cuarentena, en la que está de por medio mi salud y las de los demás, me obliga a seguir confinado.

También le confieso que he extrañado mi vida de afuera; no obstante, sé que todo esto del confinamiento es una oportunidad para estar más cerca a los míos.

Le cuento que tiene dos caminos: aburrirse o alegrarse. Es su decisión y espero que opte por la segunda.

Creo que si tiene una amable sonrisa y permite que su corazón lata en pro de su bienestar, no habrá tiempo para el tedio.

Le recomiendo que lea mucho, que medite, que vea películas que le gusten o escuche música que lo relaje. ¿Por qué no regresar a los juegos de antaño? o ¿qué tal practicar alguna rutina deportiva? Arme un horario para hacer estas actividades diariamente y cúmplalo, de manera que se convierta en un sano hábito. Mientras más tenga distraída su mente, menos oportunidad tendrá de pensar en cosas que no le aportan nada.

La mente es su arma más fuerte, así que debe aprender a entrenarla para hacerle el quite a lo negativo y dejar que solo quede lo positivo.

Ánimo, esto pasará pronto y una nueva vida comenzará para todos; lo de hoy es una oportunidad perfecta para hacer un nuevo camino hacia un futuro prometedor. ¡Un abrazo!