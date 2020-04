Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio:

“¿La vida se nos detuvo? En medio de este confinamiento me ubico frente a la ventana de mi casa y siento que nos estancamos. Lo peor es que no se vislumbra un horizonte después de esta pandemia. Siento miedo por lo que pueda venir en el inmediato futuro, entre otras cosas, porque las cifras de muertes y de crisis económicas no dejan de ser preocupantes. En mi hogar y con mis hijos nos hemos acostumbrado a leer sus páginas. ¿Qué consejos podría darnos hoy? Gracias por la bonita labor que usted desempeña en Vanguardia”.

Respuesta:

No es que la vida se haya detenido, es que ella nos está haciendo un llamado a nuestra conciencia para recapacitar y recordar que hay que volver a lo básico.

No sé si se habrá fijado, pero en estos tiempos de pandemia mucha gente ha vuelto sus ojos a Dios y, desde lo más profundo del alma, cada quien comenzó a darle prioridad a lo que realmente es indispensable en nuestra vida: la familia, el amor, el respeto, la solidaridad y en general los valores humanos.

La compasión y la fe han despertado para bien de nuestra comunidad. Nos dimos cuenta de que nos necesitamos los unos a los otros. El caos que ha generado esta enfermedad, además de unirnos en el dolor, nos está dando la oportunidad de reflexionar y de entrar en nuestro interior para ver cómo estamos viviendo y sobre todo para reinventarnos.

Estamos apostándole a recomponernos por dentro, a equilibrarnos y a erradicar esos rencores que nos venían envenenando, incluso más que el mismo COVID-19.

Ahora que no hay posibilidades de un beso y un abrazo, de manera paradójica amamos más; ahora que no tenemos los lujosos restaurantes abiertos de par en par, disfrutamos más de una cena en casa con nuestros seres queridos; ahora que no hay posibilidades de salir a comprar un libro, estamos escudriñando en nuestra biblioteca los libros añejos que hoy, como nunca, nos enseñan que están vigentes y que sus buenos mensajes nunca morirán.

Comprendimos que somos vulnerables, pero también que podemos unirnos para vencer obstáculos.

Si bien este virus está cobrando vidas humanas, él no ha podido infectar a nuestra alma y, como nunca antes, estamos erradicando el egoísmo, la soberbia y las petulancias que antes nos acompañaban.

También puede ser que el coronavirus nos haya desbarajustado las cuentas económicas, pero le tengo una buena noticia: el dinero se recupera. Y por fortuna, la pandemia no acorraló nuestro espíritu y, gracias a Dios, hemos desarrollado las defensas suficientes para encontrarles vacunas a tantos egos que veníamos alimentando.

Me escribe en su carta que siente miedo por lo que vendrá. ¡No alimente ese temor! El miedo, si bien es natural que lo sintamos en estos tiempos, no deja de ser una barrera. Si dejamos que crezca, nos llevará a actuar de maneras aceleradas e irracionales.

Recuerde que Dios nos dijo que “cada día tiene su propio afán”. Sé que con su Bendición tendremos grandes oportunidades de mirar el horizonte con más optimismo.

Finalmente les recomiendo que oren en familia y le invoquen al Creador mucha serenidad y paciencia para sobrellevar estos duros días.