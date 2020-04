Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de este hoy:

Testimonio:

“Además del tema de la salud, que es la prioridad, las cuentas económicas no me cuadran. Dígame cómo hace usted para manejar el dinero en medio de esta pandemia. Me toca hablar de plata porque, de manera desafortunada, en este país todo cuesta. ¿Usted cómo ha hecho? Quisiera encontrar, en medio de esta incertidumbre, algún consejo”.

Respuesta:

Es muy duro este tema, sobre todo porque estamos confinados y no es fácil garantizar el sustento.

Aunque no soy asesor financiero o experto en economía, considero que la clave está en actuar con cautela y organización.

Cuando se avecinaba esta crisis, un amigo que trabaja en un banco me dijo que el mejor consejo que me podía dar era el de evitar lo que él llama “los gastos de pánico”; es decir, no comprar cosas solo porque los demás lo hacen.

En mi caso siempre he sido una persona muy responsable y organizada en el plano económico, lo cual me permite llevar una vida relativamente tranquila. Obvio el asunto de plata es delicado.

Mi mamá me decía: “cuando usted solo saca de su bolsillo y no mete nada está destinado al fracaso”.

Le confieso que esa frase me marcó tanto que comprendí que mis gastos nunca pueden ser superiores a mis ganancias, así que lo primordial es asegurar las necesidades básicas. Lo que llegue después será solo un extra más.

Muchas veces clasificamos como “básicas” a algunas cosas que son solo lujos suntuarios o diversión. Se nos olvida que debemos estar preparados para las crisis y para los problemas, porque precisamente no sabemos cuándo las cosas pueden cambiar.

Yo le recomiendo que haga una lista de los gastos fundamentales -aquellos que no puede evadir- y divídalos sobre las ganancias que recibe mensualmente. Si los gastos son superiores está haciendo las cosas mal y debe cambiar eso lo más pronto posible. Si los gastos los tiene a nivel con lo que gana, lo que debe hacer es llegar a acuerdos con las personas a las que les debe esos dineros mensualmente, de manera que usted siga contribuyendo desde lo que está a su alcance. Para lograrlo debe ser lo más radical y organizado posible para no salirse de lo presupuestado; además así se ganará más fácilmente la confianza y apoyo de sus cobradores y no tendrá problemas a futuro.

Si el problema está previsto para largo plazo, lo que debe hacer es organizarse desde ya con calculadora y lápiz en mano, para que pueda contrarrestar esos golpes duros que vendrán tras el eco de esta pandemia.

Aceptemos que la vida nos cambió y que así será por los siguientes meses, e incluso años; por lo cual todo dependerá de la inteligencia, disciplina y rigor con el cual asuma sus gastos.

Ojalá usted y todos recordemos las lecciones que también nos deja este virus en el plano económico y aprendamos a conjugar la frase de los abuelos, que rezaba así: “Guardemos para cuando no tengamos”.

Tranquilo, sé que tanto usted, como yo y todos en general saldremos airosos de esto con la salud estable y con un bolsillo, que si bien está disminuido, volverá a robustecerse. No pierda la fe.

Ánimo que esta es una gran oportunidad para comenzar nuevos caminos y reestructurar su vida financiera.

¡Le envío un fuerte abrazo!