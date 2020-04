Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio:

“Me dicen que debo orar para salir de todos mis pesares. Sin embargo, una de las cosas que me causa gran decepción es que, al rezar, no consigo nada de lo que espero. ¿Qué sentido tiene entonces mi oración, si lo más seguro es que el Creador no responderá de manera positiva a mis pedidos? Me gustaría que me resolviera este interrogante y también me dijera si en su caso usted detecta o no las respuestas cuando eleva plegarias al cielo”.

Respuesta:

Cada persona recibe mensajes del Creador de distinta manera. Debe tener presente que sus oraciones, si las ha pronunciado con fe, germinarán.

¡Dios sí escucha y sí responde!

Puede ser que usted ora de una forma muy general o tal vez repite palabras sin sentido o como una retahíla. De pronto no se ha concentrado y por eso no ve una respuesta precisa.

Debería ser más específico en su diálogo con el Creador. ¡Sincérese con Él, agradézcale y ponga de su parte! Le aseguro que si lo hace, percibirá con nitidez la respuesta celestial.

Tal vez al principio no sea fácil reconocer la forma en la que Dios le ha hablado, pero tarde o temprano entenderá su mensaje.

Me pregunta cómo hago yo para saber si atiende mis súplicas. Le cuento que, tras orar, percibo un sentimiento de paz, alivio y amor en mi corazón.

Siempre veo que Él me libra de muchos peligros de la vida cotidiana, y que protege a mi familia y mi salud. Antes de salir de casa, recito la frase: “Jesús es mi Pastor, nada de me faltará”.

Déjeme recalcarle, eso sí, que lo que pasa es que uno no siempre recibe todo lo que le pide a Dios; no porque Él no quiera darnos algo, sino porque lo que le invocamos no es exactamente un favor sino un ‘capricho’, o no es lo que más nos conviene.

Hay algunos que piden ganarse el ‘baloto’ con oraciones y se quedan sentados esperando ser millonarios. Es más, ni compran el boleto. Se quedan esperando a que todo les caiga del cielo.

Uno le puede pedir riquezas, honores y comodidades para obtener la felicidad de la que tanto hablan en las telenovelas. Pero no todo es ‘color de rosa’.

Las incomodidades, el sufrimiento y, en general, las angustias hacen que no nos apeguemos tanto a las cosas materiales.

A veces es mejor comer simples legumbres donde hay amor y buena comprensión, que ingerir platos exquisitos donde hay peleas, discusiones y rencores.

Es probable que hoy día a usted no le guste ser como es ni como vive, pero ¿está haciendo algo para cambiar?

No crea que el asunto es solo de rezar y de esperar que los problemas se le solucionen. Mi lema es: “A Dios rogando y con las manos trabajando’.

Sea como sea, en todo lo que haga, nunca olvide que la mayor riqueza que alguien puede tener consiste en poseer la gracia o la amistad con Dios.

También debe estar dispuesto a someter su voluntad a la del Creador, y tener fe en que Él sabe lo que es mejor para usted.

Le recomiendo hacer la siguiente oración: “Deme Señor lo que usted sabe que me conviene y que no sé pedir. Ayúdeme a tener el corazón alerta, el oído atento, la mente y las manos activas para que siempre me encuentre dispuesto a hacer su Santa Voluntad. Amén”. Confíe en el Padre Celestial.