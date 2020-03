Pregunta del día: ¿La espiritualidad nos sana una dolencia del cuerpo?

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de este martes:

Testimonio: “Estoy enfermo y aunque no se trata de algo terminal, la dolencia sí es delicada. He sido un incrédulo de los temas espirituales, pero de alguna forma me aferro a ellos por mi bienestar. Quisiera saber si en verdad puede existir una conexión entre la espiritualidad y la enfermedad. ¿Tiene validez el hecho de rezar como una estrategia para encontrar el alivio? Le agradecería que le diera respuesta a mi inquietud. Gracias”.

Respuesta: Siempre he creído que el cuerpo, la mente y el espíritu están conectados.

Si bien un paciente no se cura sólo a punta de ‘consejos del alma’, ellos sí pueden ayudarlo a sentirse mejor.

Es decir, la espiritualidad es clave o relevante en la sanación.

También la espiritualidad puede prevenir algunos quebrantos de salud y, en muchos casos, logra milagros en los pacientes.

Yo veo a la espiritualidad como una especie de ‘chaleco salvavidas’ para el enfermo. ¡Y lo digo con mucho respeto!

La espiritualidad no sólo nos proporciona paz y serenidad; además nos permite disponer de un ‘bálsamo’ en cualquier quebranto de salud; por ende, ayuda de manera efectiva con la recuperación.

Para curarse no solo son necesarios los medicamentos; también es preciso atender la mente y el espíritu.

Al combinar o alternar la espiritualidad con las terapias que sugieren los médicos, emergen casi que de manera espontánea las fuerzas necesarias para sanarnos. Más allá de las dolencias, la medicina celestial alivia las inevitables tristezas, los sinsabores y las dificultades que nos agobian cuando padecemos alguna indisposición.

Así las cosas, ella es una herramienta sólida para los días de hoy, de manera especial para la persona que desee sanarse y quiera encontrar sentido para su vida o pretenda buscarles respuestas a los problemas concretos y a los dolores de su padecimiento.

En cuanto a la oración, considero que todo depende de la fe de cada quien. Para mí la llamada ‘plegaria de intercesión’, esa a la que acuden los enfermos para encontrar la Misericordia Divina, tiene una gran efectividad.

No lo digo yo, las propias investigaciones científicas han revelado que orar con fe hace menos traumático una enfermedad y le garantiza un ‘valor agregado’ a la curación.

Además de orar, está comprobado que la meditación también tiene un impacto favorable sobre la salud de la gente.

De igual forma, la espiritualidad está asociada al amor a la vida. Ella tiene un certero antídoto contra la ansiedad y nos levanta el ánimo.

Existen estudios que demuestran que los altos niveles de fe están relacionados con los elevados grados de autoestima y, por lo tanto, ella nos da esperanza y claridad para darle significado a la vida durante la enfermedad.

En su caso, me parece bien que siga con su tratamiento médico; pero también debería identificar las cosas en su vida que le dan una sensación de paz interior, comodidad, amor y conexión con su entorno.

Desde el punto de vista espiritual, también debe tener presente que toda situación de vida tiene un sentido y se le es dada para su aprendizaje.

Pregúntese qué enseñanza hoy le da su dolencia y atienda la lección que la enfermedad le quiere dar. ¡Le deseo una pronta recuperación!