Pregunta del día. ¿Qué tan real es Dios?

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores o esas angustias que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “¿Dónde se encuentra Dios? ¿Sigue siendo el mismo de sus inicios? ¿Qué tan real puede llegar a ser en mi vida? ¿Dónde habita? A veces siento que se aleja y no me escucha. Me gustaría que las cosas en torno a Él me resultaran más claras, pero no puedo encontrar ese camino. Sé que son muchas preguntas, pero me agradaría que intentara darme algunas respuestas”.

Respuesta: Ciertamente podría enumerarles muchas razones para creer en la existencia de Dios, pero debo decirle que cada quien tiene su propio punto de vista y cada opinión es respetable.

Desde mi perspectiva, considero que Jesús se encuentra más cerca de lo que usted podría imaginarse, pues siempre lo acompaña.

¿Quién es? Es un constructor infatigable de muchas obras; no obstante, Él siempre deja que usted sea el que le ponga los cimientos a su vida.

Así es el Creador, su ‘socio’, el mejor de todos. Puede ser tan real como usted lo conciba. Sé que tiene el poder y la bondad para darle mucho más de lo que se atreva a pedirle.

Siempre le va a ofrecer un camino para usted, pero sólo lo hará si se lo solicita. Si no le abre las puertas de su corazón, jamás sabrá de qué le hablo.

Desde mi opinión, Dios conoce sus necesidades, sus temores y en general su vida entera. Si lo acepta en su vida, le otorgará el privilegio del perdón y de la Misericordia.

Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre y habita en su corazón.

¿Quiere obtener claridad de Él?

¡Quédese un minuto en silencio, pídale sabiduría y notará los efectos portentosos de su plegaria!

Lo mejor es que Dios está en su casa, en el barrio, en la oficina, en el colegio, en las estrellas y en cualquier rincón del universo donde decida refugiarse.

¡Lo único que se necesita es fe!

Claro, no se trata de creer solo porque sí, sino de escuchar esa voz interna que lo insta a tomar algunos caminos y a mantener viva la esperanza por un tiempo mejor.

Puede conocer a Dios directamente, de persona a persona, dentro de una relación vital y viviente; pues el Padre ha puesto una parte de Sí Mismo y una parte milagrosa de su propia naturaleza infinita dentro de usted y en cada uno de nosotros.

Dios lo invita a tener entereza y también quiere que sea una persona con valores. Dele gracias al mejor ‘socio’ que se pueda tener: Dios.