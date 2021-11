Prestémosle más atención a nuestro estado de ánimo

No podemos dejar que esa melancolía se apodere de nosotros.

Lo peor es que si no tomamos cartas en el asunto, toda esa sensación podría generarnos estragos en nuestra salud física y mental.

Lo menciono porque no le prestamos la debida atención a cómo nos sentimos, a pesar de que estar ‘bajos de nota’ es algo que forzosamente afecta a nuestro alrededor.

Con o sin razón, hay épocas en las que amanecemos con el ánimo en el piso. Como consecuencia de ello, nuestras actividades se ven perjudicadas porque no entregamos todo nuestro potencial, lo que desencadena en decepciones y en un prolongado malestar cotidiano.

Si hay algo que nos hace bastante daño es el desánimo. De manera desafortunada, en los tiempos actuales solemos dejarnos vencer por el desgano y por los problemas.

Ojo: Si tocamos fondo no nos queda más opción que tomar impulso y salir a la superficie.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta sección espiritual. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “A estas alturas de mi vida, justo con 41 años de edad, estoy atrapado en la incertidumbre y no sé qué quiero hacer de ahora en adelante. Lo peor de esta crisis existencial es que, por más que lo analizo, no puedo salir de esta situación de bloqueo. ¿Por qué me siento así? Espero una amable respuesta de su parte”.

Respuesta: Haga de esta crisis existencial una oportunidad para lograr ser usted mismo y definir cuál camino tomar.

Eso sí, tenga claro que para saber el recorrido a seguir es importante saber en dónde está. Y para ello debe formularse algunas preguntas que le den cierta claridad.

Cuestiónese si lo que ha hecho hasta el momento es lo que ha querido ser o si solo ha sido un pálido reflejo de lo que otros esperaban de usted. Haga un viaje interior que le permita escuchar su voz y desenredar esa incertidumbre que hoy lo atosiga.

Reflexione sobre lo que realmente ama, sobre lo que va bien con su personalidad y su forma de ser, sobre lo que cree que su mundo necesita y sobre lo que valdría la pena trabajar o esforzarse.

Lo importante es visualizar el equilibrio en áreas importantes de su vida, tales como su mundo emocional, su hogar, su aspecto laboral, su tiempo de ocio y hasta sus relaciones sociales.