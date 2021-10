Procuremos el equilibrio entre lo que tenemos por dentro y lo que reflejamos

Dejemos de fijarnos más en lo que hay afuera y no envidiemos la ‘buena suerte’ de otros; tampoco nos las pasemos tratando de tener a gusto a todo el mundo, porque siempre habrá alguien al que no le parezca bien lo que hacemos.

Así como cuidamos el cuerpo, el alma merece ser cultivada. A todos nos corresponde nutrir el espíritu para que nos sintamos fuertes, para que podamos enfrentar los retos del día a día y, sobre todo, para que podamos disfrutar de la vida en plenitud.

* No arrancaré ninguna hoja del libro de mi vida; las páginas que he girado son lecciones que he aprendido.

* La vida es un camino de constantes batallas; y aunque no las venza todas, nunca voy a dejar de sonreír.

EL CASO DE HOY

Las angustias asaltan con relativa frecuencia a nuestro estado de ánimo y nos despiertan muchas inquietudes, sobre todo en esta época. Pero con cada cuestionamiento tenemos la posibilidad de razonar y aplicar sanas estrategias para curar el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Cuéntele su caso a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá su inquietud. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Durante los últimos tres años he recibido golpes emocionales que me llenaron de decepciones y que me tienen cansado. Aunque soy joven, no le encuentro chispa a ninguna cosa y a veces siento que mi existencia no vale nada, pues no tengo ganas de seguir con mis metas. Lo peor es que no veo que este panorama vaya a cambiar. He perdido la confianza en mi mismo y en Dios. ¿Me podría dar un consejo? Se lo agradecería”.