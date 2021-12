Que cada cambio lo haga mirar hacia adelante

Debe aprender a aceptar lo inevitable, a sonreír y a experimentar alegría, aún en las etapas más duras de su vida.

Testimonio: “De joven tenía sueños distintos a los que finalmente pude concretar de adulto. Hoy tengo un hogar, soy abogado y no me va tan mal en el aspecto económico. Sin embargo, ya con 60 años, me asalta la duda sobre qué habría sido de mí si hubiese optado por irme al extranjero tras otro destino. Esas ráfagas de ideas vienen a mi mente y no sé si es porque me siento frustrado o porque me da nostalgia. ¿Acaso Dios quiso que todo me pasara tal y cual me sucedió? ¿Qué opina?”.