¿Qué hacer cuando el desgano lo invada?

Probar nuevas experiencias, que le permitan apreciar distintos enfoques, es clave para salir del aburrimiento.

Si logra desprenderse de esas hojas que no necesita mientras desarrolla su esencia, también podrá dar frutos y transformarse. Use los dones que el Creador le ha dado, cambie su entorno para bien y contagie a los demás de esperanza y optimismo. ¡Dios lo bendiga!

* Judas traicionó a Jesús con un beso, pero él no sabía que con su traición estaba acercando a Jesús a su propósito. No se angustie si alguien le falló , a veces la persona que le da la espalda también hace parte de ese singular plan que le teje la vida misma.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “He sido un hombre demasiado racional y, al mismo tiempo, me he dejado llevar por los problemas materiales. Tal vez por eso me cuesta trabajo conectarme con mi parte espiritual. Lo he leído últimamente y me gustaría que me indicara cómo puedo hacerlo. ¿Acaso necesito estudiar para eso? Gracias”.