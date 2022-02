Qué hacer si nos sentimos mal

No es necesario que se angustie las 24 horas del día ni mucho menos que se deje llenar por la ansiedad, esta condición no le va a aportar nada bueno.

A todos nos ha pasado que hay determinados días en que nos sentimos sumamente felices y otros en los que experimentamos tristeza y nos vemos muy desmotivados.

Testimonio: “Soy un jubilado y, durante los últimos meses, siento que no trasciendo. A pesar de que era un profesional exitoso, hoy me veo arrinconado en mi pensión y sin mayores posibilidades que sobrellevar este tiempo de sobra. No sé qué hacer ahora que el ‘paso de mis abriles’ me tiene en el ‘cuarto de San Alejo’. Lo leo a diario y me gustaría que me diera un consejo”.

Respuesta: Más allá de ‘los abriles’, como usted llama al paso de sus años, quiero decirle que a cualquier edad se puede trascender. Se deja huella de diversas formas, siempre y cuando en lo que se haga se impriman unas buenas dosis de amor, esperanza y fe.

Obviamente debe poner de su parte y someter a prueba todas sus capacidades. ¿Qué es eso de estar arrinconado en el cuarto de San Alejo? Ser un hombre pensionado no lo convierte en un inútil; todo lo contrario, la experiencia y la sabiduría lo harán trascender.

Cada día le regala una nueva oportunidad para recomenzar y sobre todo para imprimirle su sello personal a su quehacer diario.

Podría darle muchos consejos para que haga de este tiempo la mejor etapa de su vida: cristalizar ese sueño que no pudo realizar por el trabajo, viajar e incluso buscar un oficio que le permita sentirse útil, en fin... ¡Hay mil cosas por hacer! Sin embargo, mi recomendación va más allá de invitarlo a superar la ansiedad que le ha despertado esta nueva condición en la que está inmerso.