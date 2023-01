¿Qué tan auténticos somos?

Muchos suelen vivir de lo que pretenden reflejar, así estén vacíos y destrozados por dentro.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma.

Testimonio: ¿Por qué será que siento que no avanzo, a pesar de que trabajo intensamente para lograr todas mis metas? Se terminó el 2022 y no cumplí ni con el 5 % de lo que me propuse a comienzos del año. Le juro que no fue falta de voluntad, más bien diría que las cosas no se me dieron. Ayúdeme con un consejo. Muchas gracias”.

Respuesta: ¡Hola! Lo primero que debemos entender es que aunque somos responsables de buena parte de lo que nos sucede, diría que hay un 10 % faltante que nunca va a estar bajo nuestro control o no nos sale como esperamos.

La vida está llena de misterios y de situaciones que nos cuesta entender, pero finalmente hay pistas que nos ayudan al menos a percibir de una manera distinta esa dura realidad.

Alguna vez leí una frase de Bill Gates que me encantó: “La vida es injusta, acostúmbrate a ello”. Aunque parece un mensaje ‘simple’, me puse a analizarlo y comprendí que encierra más cosas interesantes de lo que me imaginé.

La verdad es que nos han enseñado que de acuerdo con nuestro esfuerzo, disciplina, voluntad y personalidad lograremos en la vida lo que merecemos, pero realmente en más de una ocasión hay cosas que por más que queramos lograr no las vamos a conseguir.

Entender que la regla de la reciprocidad no funciona al 100 % en diversos ámbitos de la vida, nos permite dejar de cargar pesos que no nos corresponden o evitar lamentarnos por esos supuestos ‘traspiés’.

Desde que entendí la fuerza de la citada frase de Bill Gates, dejé de preocuparme por las circunstancias que no puedo cambiar: dejé de quejarme cuando algo me sale mal, dejé de echarles la culpa a otros de mis problemas, dejé de preguntarle a Dios “¿Por qué a mí?” y empecé a solo dedicarle mi tiempo y energía a lo que efectivamente sí está en mis manos cambiar.

Le recomiendo que continúe luchando por sus sueños. Y si no alcanza las metas como desea, eso no quiere decir que no vaya a encontrar cosas maravillosas en el camino, pues le aseguro que esas son las mejores, y solo por eso ya vale la pena el esfuerzo. ¡Un abrazo y feliz año!