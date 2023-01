Recargue la batería del entusiasmo

Una sencilla manera de ver el ‘impopular’ día lunes, sobre todo cuando usted tiene un comienzo de semana difícil, consiste en agradecerle a Dios por brindarle la bendición de volver a emprender motores en sus actividades cotidianas.

Más allá de que pase por complicados momentos, la decisión de amargarse es suya: o se estanca en el aburrimiento o sigue adelante con una buena vibra.

Obviamente para levantar ese ánimo y para ponerle una cara amable a cada jornada, tendrá que concentrar su energía en cosas positivas. Ello le permitirá tener mayor fortaleza para enfrentar las situaciones que la agenda diaria le traiga.

En esa misión será preciso revivir ese entusiasmo interno que, si lo sabe canalizar, podrá guiar cualquier situación de una manera propositiva.

El entusiasmo no significa que todo será ‘color de rosa’ o que no tendrá preocupaciones o dificultades; no obstante, con esa chispa superará o enfrentará sus angustias de una manera más rápida y práctica.

En ese sentido, deberá hacer gala de su inteligencia emocional, de fuerza de voluntad y de entereza ante los obstáculos o los desafíos.

Tenga en cuenta que su deseo por ser entusiasta siempre está latente, lo que sucede es que a veces no lo deja salir a flote por sus afanes, angustias y miedos.

Si escudriña en su corazón y opta por tener una sana actitud, podrá disfrutar de un revitalizador día, independiente de lo que le pueda ocurrir.

‘Sí o sí’ le corresponde ser proactivo y dejar de atarse al pesimismo, a la frustración o a las excusas que se plantea para no despercudirse del abatimiento.