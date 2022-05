Reflexión dominical: ¡Encuéntrese con usted mismo y con Dios!

Hay otras tácticas más prácticas, pero no menos importantes, para no vivir amarrado. Usted podrá vivir bien si es capaz de amar y trabajar, sin pensar en quejarse.

No le estoy diciendo que se vaya a una montaña o que se aleje de su mundo; solo le planteo que por un instante aprenda a disfrutar del silencio porque, aunque no lo crea, la soledad y la calma, bien empleadas, sanan nuestra vida.

A veces ni siquiera es culpa de ellos, lo que pasa es que se sienten presionados por todo lo que les rodea: no tienen tiempo para descansar, la plata no les alcanza y, en cierta medida, viven atosigados porque la sociedad casi que los obliga a demostrar lo que no son.

Testimonio: “Tengo muchos miedos y no soy capaz de mirar al frente porque veo todo mi horizonte lleno de niebla y de gigantescas nubes. No logro entender lo que estoy haciendo o no lo disfruto como antes, tanto que a veces me siento en el lugar equivocado por la mala vibra que percibo en el ambiente. No sé si es que mis metas caducaron o entré en una etapa de desdén. ¿Qué me aconsejaría? Le agradezco un consejo”.