Reflexión dominical: ¡Lo que nos sucede es el resultado de nuestras decisiones!

Dejémonos llevar por la intuición, ella suele ser un buen indicador sobre cuál decisión tomar. Prestémosles atención a nuestros instintos porque, en cierta medida, suelen darnos las verdaderas luces.

* ¿Sabe qué es lo que más lo enferma? Vivir pensando en el pasado, no poner límites, acostumbrarse a estar en donde no es feliz, renunciar a los propios sueños, no irse a tiempo, reprimir las emociones, no pedir perdón y, sobre todo, apartar a Dios de sus planes.

Testimonio: “Me da mucha rabia darme cuenta de que no soy el mismo entusiasta del ayer. Eso me desestabiliza, me desanima y me golpea mi estado de ánimo. A veces hago como el que no pasa nada y trato de hacerme el fuerte, pero no lo logro. Además vivo en un entorno en el que me toca presumir que soy fuerte, a no ser que quiera caer preso del atosigamiento y de la crudeza de personas que son falsas y que están en mis espacios laborales. Quisiera dejar todo atrás y comenzar una nueva vida. ¿Qué consejo podría darme? Gracias”.

Respuesta: Si siente que se está acabando la fuente de su estabilidad y de su poder, en lugar de ponerse a renegar y a lamentarse, acepte el reto que le brinda la vida y hágale frente al destino. ¡Renazca! ¿Cómo? Aprovechando al máximo las oportunidades que se le crucen en el camino.

Empiece por ser honesto con usted mismo y detecte qué lo hizo ‘bajar de nota’. Esta virtud debe ser la consigna de todos sus actos, no importa si eso no es lo que a muchos les agrada o si eso le atrae algunas enemistades a lo largo del camino.