$!Reflexión espiritual del día: La ‘corazonada’ es un susurro del alma

Las intuiciones le hablan en forma de sensaciones, emociones y sueños. Ellas le brindan indicios valiosos que le sirven para tomar decisiones acertadas y le permiten avanzar con determinación.

Testimonio: “Me propongo hacer proyectos pero, por alguna razón, no me concentro y termino frustrado. Eso me desanima y no me dan ganas de hacer nada. Lo peor es que, en lugar de cristalizar cosas, no avanzo y me aparecen más problemas. No sé en qué puedo estar fallando. Me gustaría conocer su opinión”.