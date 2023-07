Reflexión espiritual: El vuelo de nuestra vida debe ir sin tanta carga

La idea no es escapar de nuestros problemas, sino de no sentirnos impotentes ni desanimados al punto de que nos quedemos anclados.

No podemos permitir que nuestra paciencia y esperanza se agoten bajo el excesivo rigor de las obligaciones, de las tareas o de las situaciones que no nos corresponde sobrellevar.

Todos, en alguna medida, luchamos a diario con cargas que ponen a prueba nuestra paciencia.

Con frecuencia no podemos emprender los vuelos de los proyectos, de manera literal, porque nos sobrecomprometemos con cosas que no deberían estar en las agendas diarias ni en nuestras programaciones rutinarias.

Aunque no lo crea, este es un asunto espiritual. De hecho, las mismas Sagradas Escrituras señalan, en el Libro de Lucas, que es preciso no permitir que nuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, ni con esas preocupaciones que súbitamente nos aferran al desgano como si se tratara de lazos que no nos dejan despegar.

Siguiendo con la sintonía de nuestra fe, Dios nos recomienda abrir nuestros corazones ante Él para descargar nuestras pesadas cargas. Si lo hacemos, encontramos el poder sanador de nuestro Señor.

Si su vida está atestada de problemas... ¡Suéltela un poco! Recupere su voz de aliento y sienta la inspiración del Espíritu Santo, para que haga los cambios que le ayudarán a liberarse. ¡Hágame caso y verá que podrá viajar sin tantos afanes!

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Díganos qué es lo que aflige su estado de ánimo en la actualidad. La idea no es sólo que se desahogue, sino que pueda aprender unas sanas estrategias para recomponer su espíritu y su alma; y, de paso, para alentar a no decaer a otras personas que atraviesen por su misma situación. El objetivo es claro: que pueda mitigar los efectos de esas solitarias angustias que lo perturban. Envíe su testimonio al correo electrónico: eardila@vanguardia.com Y en esta columna Euclides Kilô Ardila le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Desde niño he visto sólo lo que quiero ver; eso me pasaba mucho cuando algún problema me sorprendía: ¡Me ponía mis gafas de la indiferencia! Ya de adulto, en medio de mis dolores de cabeza, también les saco el quite a ciertas situaciones. Siento que puedo escapar de las angustias haciendo ‘como si nada’. Claro está que eso lo digo ‘de puertas para afuera’, porque mi voz interior siempre me cacarea que ‘soy un cobarde’. ¿Cómo salgo de ese embotellamiento? La agradezco su consejo”.