¡Salgamos de esos pensamientos tediosos!

Cada cierto tiempo aparece un singular marasmo en nuestro estado de ánimo. Se ve como una arruga en el pensamiento y, como es apenas normal, nos altera la agenda cotidiana.

Es la angustia existencial, dicen algunos jóvenes; es el estrés, sostienen varios médicos; es flojera, replican nuestros padres, en fin...

Todos solemos experimentar eso, ya sea en la casa, en la oficina o en el colegio.

¿Qué es lo que nos ocurre?

Para mí se trata de un inusitado desgano que nos embadurna la mente. Y es tan fuerte que ese inexplicable tedio hace que no deseemos hacer nada.

La verdad es que esa sucesión vertiginosa de emociones sin sentido, que nacen en un hoyo en la barriga y se traducen en bostezos y en malas caras, es más común de lo que imaginamos.

No existe ningún estudio oficial al respecto que haya definido tal condición. Sin embargo, no falta el que asegura que esa condición se la inventaron los jóvenes, dizque para estar siempre aburridos del mundo.

Unos califican tal sensación como ‘dejadez’ y en el lenguaje popular algunos lo llaman así: ‘locha’. Lo grave de lo que hablamos es que esa sensación es una de las cicatrices modernas, de aquellas que estamos en mora de desterrar.

Es preciso señalar que esa clase de hastío, por alguna extraña razón, se ha vuelto una epidemia en estos tiempos. La gente no se encuentra y termina en la desidia.

Pueden existir docenas de explicaciones sobre este asunto y todas serán válidas, dependiendo de las situaciones, de los problemas y de las perspectivas.

Cada vez que experimentamos ese tipo de vacíos nos decimos a nosotros mismos que no estamos satisfechos con nuestra vida en general o con algo en particular.

Si atravesamos por algunos de esos momentos es fundamental hacer una autoreflexión y detectar las razones de tal tedio.

En últimas, es una oportunidad de introspección que nos permitirá conocernos mejor, sacudirnos, reanimarnos y, sobre todo, asumir el control de nuestra vida.

Siempre será mejor dedicarnos a tener pensamientos más trascendentales.

¿Estamos aburridos?

¿De qué?

No sigamos con esos días en los que se mira al cielo para encontrar respuestas, cuando todo lo que buscamos está en nuestro corazón.

No nos disgustemos si afrontamos algún problema, porque cada obstáculo es una prueba para aprender.

Y si hemos cometido algún error, en lugar de aburrirnos, podemos corregir, levantarnos y seguir nuestro camino hacia adelante.

No hay que maldecir por nada de lo ‘malo’ que nos pase; es mejor asumir las consecuencias de lo sucedido y revitalizarnos.

Los estoy invitando a asumir una postura más entusiasta y a mirar esas ‘depres’ con unos lentes más propositivos y enriquecedores.

Si tenemos una sana actitud, la mente empezará por sí misma a crear, a imaginar y a ofrecer alternativas posibles para salir airosa de todo eso que nos parece harto.

CUÉNTEME SU CASO

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de este jueves:

Testimonio:

“Alguien que estimaba mucho me traicionó y las secuelas de tal deslealtad dejaron en mí heridas que todavía hoy, después de cuatro años, no sanan. La conjura me la hizo un compañero al que yo consideraba como ‘mi amigo’: confié en él y después de entregarle mi buena fe me dejó totalmente minimizado. No quisiera darle detalles de lo que me hizo, pero sí me gustaría leer un consejo alentador de parte suya. Acudo a usted porque todavía no supero ese momento y vivo con muchas recriminaciones. Le confieso que me pasa por la mente la idea de vengarme. Le agradezco que atienda mi caso”.