Se necesita determinación para sanar las heridas del alma

Y aunque es obvio que en esto será fundamental la fe, ella no implica que pretendamos creer que con Dios todo queda resuelto en nuestra vida y que no tendremos más afugias.

Son precisas varias recetas esperanzadoras y vitamínicas, entre otras cosas, porque ellas son reguladoras del organismo y del alma. Si bien ellas no tienen ningún aporte calórico, son importantes en innumerables situaciones por las que atravesamos.

Ante ese diagnóstico tan desalentador será clave superar los obstáculos, sobreponerse a las circunstancias difíciles y, sobre todo, no permitir que los problemas los hundan. ¡Esos consejos se leen prácticos, pero no siempre son fáciles de asumir!

Muchos médicos sostienen que algunos de sus pacientes no tienen ningún mal físico y que las únicas enfermedades que los acompañan son sus sentimientos de tristeza, de frustración y de desaliento.

Muchos de nuestros problemas se encuentran en nuestra alma, que suele estar herida todo el tiempo. Solo con voluntad, fe y decisión podremos sanarnos.

Dicho de una manera más directa: sanar nuestras heridas no depende de Dios, sino de la elección o de la decisión que tomemos a través de la voluntad.

Usted, yo y todos requerimos de determinación para enfrentar las vicisitudes. Es clave estar conectados con Dios. Sin embargo, sin una decisión férrea de querer salir adelante no se podrá fluir correctamente, ya que los recuerdos amargos del pasado reaparecerán para perturbar las fisuras que no han sido reparadas en el interior.

Si nos quedamos con las manos cruzadas esperando que las soluciones ‘nos lluevan del cielo’, tarde o temprano, nos daremos cuenta de que aún existen ciertas áreas de nuestra alma que no han sido regeneradas y que hay sentimientos negativos y actitudes que no son para nada favorables.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Nunca he sido un hombre que domine sus emociones y, en cierta medida, me siento muy frustrado por ello. Hay días en los que amanezco como si el mundo se me derrumbara y logro entristecerme más. ¿Qué dice la Biblia cuando uno se siente así? Le formulo esa pregunta porque estoy desorientado. Deme un consejo. Gracias”.

Respuesta: Su gran misión consiste en buscar una sana estrategia que le permita blindar su tranquilidad y eso, de alguna forma, implica aprender a entender sus emociones.

Es claro también que no se debe dejar atiborrar por pensamientos ni ideas derrotistas para que lo que piense no le haga más daño y no caiga en ese estado de ansiedad en el que está.

No obstante, quiero decirle algo que interpreto en las líneas de su carta. Tiene que ver con el hecho de que usted ya es consciente que debe hacer algo y, por lo tanto, va por buen camino.