Ser espiritual no es tapar el sol con las manos

Es cierto que la vida espiritual nos llena fe y nos trae calma. Sin embargo, la espiritualidad, aún siendo amor, no es idolatría; aún siendo confianza en sí mismo, no es sobradez; aún siendo fe, no es una fórmula que se escribe y le trae la felicidad a su puerta.

Testimonio: “Me pasó algo fuerte, aunque no quiero darle más detalles de ello en esta carta. Lo cierto es que es algo triste que me tiene el entusiasmo por el piso. Lo peor es que me he vuelto demasiado sensible. Yo no era así, pero ahora todo me afecta. Es como si arreciara un aguacero sobre mí, aunque el sol está en lo más alto de su esplendor. ¿Será que me estoy volviendo loco? ¿Acaso soy débil de carácter? ¿Qué clase de consejo me podría dar?”.

Respuesta: Todos nos hemos sentido así en algún momento. Es como si los ‘nubarrones’ se pararan justo sobre nuestra cabeza.

Alguien me dijo alguna vez que si algo nos sacude, debemos abrazarnos a la vida bien fuerte y sonreír. ¡Y hay mucha razón en ese argumento! El mundo no deja de girar por un tropiezo o por una decepción.

Debo decirle que admitir su bajo estado de ánimo no significa que esté ‘loco’ o que sea una persona ‘débil de carácter’.

¡Todo lo contrario! Eso quiere decir que acepta que algo está afectándolo.

Percibo que está muy susceptible por lo que le ocurrió. Y aunque no me cuenta en su carta realmente qué fue lo que le sucedió, recuerde que después de un duro golpe nos queda el consuelo de pensar que la vida tiene un plan secreto, aunque no podamos entenderlo.

Asuma eso ‘terrible’ que lo sacudió con la perspectiva del aprendizaje. Esa actitud por sí sola activa la mente hacia el crecimiento, en lugar de dejarlo estancado en la queja, en la recriminación o en la depresión. Ver todo como una oportunidad para madurar y para ser mejor será un valioso bálsamo para su vida.

Ahora bien, recuperar su estado de ánimo es un asunto que debe venir de adentro, no desde afuera. Nadie puede motivarlo más que usted mismo.

Para ‘despercudirse’ de ese nivel de motivación tan bajo, siempre será útil tratar de salirse de ese diagnóstico depresivo; es decir, no se atormente por lo que le pasó, salga de la rutina de estar recordando momentos difíciles y permítase sentirse alentado por una visión más esperanzadora de las cosas.