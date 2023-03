La lluvia de bendiciones simboliza las cosas buenas que Dios quiere traer a la vida de aquellos que le solicitan su ayuda.

* El miedo es natural y vencerlo es una acto valiente; no obstante, lo más importante es que el temor no le impida ser feliz. Si bien ese sentimiento de desconfianza lo impulsa a creer que va a suceder algo ‘negativo’, es fundamental no dejarse atrapar por él.

Testimonio: “He vivido siempre en un mundo de incredulidad y, hasta hace poco, me resultaba imposible dar algo por cierto sin tener evidencia de que lo fuera. Pero ahora que me enfrento a una situación bastante enredada en mi existencia me pregunto: ¿Tener fe me ayudará a en algo? ¿Debo esperar, como si nada, que Jesús me dé esa ayuda que tanto necesito? Quisiera convencerme de que podré salir adelante, pero me da miedo comprobar que orar sea un simple autoengaño o una errada creencia. ¿Qué consejo me podría dar? Gracias”.