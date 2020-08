Sobrellevemos estos días con fe y mucha paciencia

Ahora que nos hablan de ‘picos de la pandemia’ y de indicadores sobre lo que nos espera con esta pesadilla, algunos con tonos fatalistas y otros en cambio con datos alentadores, recuerdo algo que me decía el ‘profe’ Lucas, de la materia de filosofía.

Él nos explicaba que todos los movimientos en la vida se dan en olas o en ciclos y que esa regla natural ocurre en diferentes esferas: en la política, en los negocios, en el trabajo, en el mismo amor e incluso en el propio espíritu.

“Hoy estamos en la cima, mañana podríamos besar el suelo”, recalcaba.

Y además, sentenciaba: “Todo pasa y se debe tener la suficiente paciencia para sobrellevar cada situación, sin exasperarse”.

¡Y así es!

Los problemas nos llegan y ellos también tienen sus fechas de caducidad, ya sea porque se solucionan o porque terminamos aceptándolos.

Todo en esta vida es temporal y hay momentos en los que reímos y otros en los que el abatimiento nos golpea.

Si hoy las cosas van mal, no olvidemos que ellas no siempre van a estar así.

Es cuestión de aceptar, sin tener que resignarnos a sufrir. Finalmente, muchas cosas no dependen de nosotros.

¿A qué viene el tema? A que debemos asimilar que toda esta situación pasará. ¡Y es así de sencillo!

Asumir eso es mejor que quedarnos atados emocionalmente en la angustia.

Por nuestra propia salud mental, debemos ampliar nuestra perspectiva y mantener la calma, más allá de que las cifras de esta crisis sigan creciendo.

No hagamos apología de los crudos números y mejor quedémonos con las estadísticas más amables.

Por ejemplo, han notado que los casos que más crecen son los de las personas recuperadas de este virus. ¿Se han percatado de eso?

Esta no es una invitación a bajar la guardia; todo lo contrario, es un llamado a seguir mirando esto con ojos propositivos.

Las cosas van a cambiar para bien, incluso más pronto de lo que pudiéramos pensar. Además, de cualquier situación podemos obtener un aprendizaje y, al menos en este caso de la pandemia, cada día hay miles de lecciones.

‘Lo que hoy es verdad mañana es mentira’. Así las cosas, frenemos tanto abatimiento.

La invitación es a no desesperarnos porque todo tiene una secuencia que se debe respetar y que, al menos en lo que concierne a la pandemia, también tiene un sano propósito que debemos descubrir.

¡No perdamos la fe!

Aunque estemos ‘bajos de nota’, mañana será otro día y la vida nos sonreirá lo suficiente como para recuperar el entusiasmo.

La prueba de un hombre se da cuando afronta una emergencia, no cuando todo es alegría. Y nada más cierta esa reflexión, pues esta época nos está dando la oportunidad de mostrar de qué pasta estamos hechos.

Usted, yo y todos tenemos que ser fuertes, resistir con entereza y, sobre todo, ser positivos para seguir adelante.

Es más, debemos tener presente que el hecho de quedarnos en casa es una forma esencial de ayudar a nuestra sociedad y de conseguir que todo esto pase lo antes posible. Es claro que nuestro hogar, de manera literal, es el mejor refugio. Además, en casa nos sentimos a salvo.

No podemos permitir que la ansiedad por el confinamiento derrote a la paciencia. Nuestra esperanza siempre será más fuerte.

REFLEXIONES CORTAS

* ¿De qué sirve promover la Palabra de Dios o vivir citando a la Biblia a toda hora si por dentro está vacío y con un corazón insensible, y además se la pasa criticando y hablando mal de los demás? Honre al Señor con su fe, con el buen ejemplo, con el servicio desinteresado, con su carisma, con sus acciones sanas y con propósitos llenos de esperanza.

* Después de que terminen estos complicados tiempos seremos más agradecidos, más empáticos, más humildes, más justos, más solidarios, mejores personas y más sencillos. El duro momento por el que pasamos al final moldeará en nosotros a unas personas más conscientes y menos ambiciosas.

* Al levantarse hoy, tras el amanecer, diseñe en su mente un buen día. Procure alimentar pensamientos de esperanza que fortalezcan no solo su cuerpo sino también su bienestar emocional. Sea positivo, escuche a las personas que le dirijan la palabra e irradie buena vibra a su alrededor. Generalmente lo que diseñe en su mente se verá reflejado en el exterior con actos, palabras, caras y conductas. Así las cosas, cultive ideas más revitalizantes y en la medida de lo posible no se deje achantar por la adversidad. Le garantizo que con esta actitud el día le sonreirá y Dios lo bendecirá.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Con esta difícil situación que vivimos y que se agrava cada vez más, estoy convertido en un ser desolado y triste. Antes no era así. Hoy estoy preso del temor que ha despertado la actual emergencia sanitaria. Me siento solo y demasiado confundido. La incertidumbre por lo que pueda pasar me afana y eso no me deja reaccionar. No sé qué hacer”.

Respuesta: Debo decirle que esta es una percepción que nos asalta a muchos. Esta dura época por la que atravesamos nos ha puesto de cara a la fragilidad y nos tiene sumergidos, tal y como le ocurre a usted, en un profundo ‘mar de temores e incertidumbres’.

Pese a ello, no se puede quedar en el plano de la amargura.

Para contrarrestar, superar o diluir estas emociones o sentimientos debe acudir a su propia fe.

De igual forma, debe tener presente que usted es el autor y el único responsable de su propia felicidad; y obviamente le corresponde asumir una sana actitud, no permitiendo que estos momentos arruinen esa alegría que evidenciaba antes.

En la medida en que no ceda ante el temor, ente la desesperanza o ante todo aquello le hace dudar, la serenidad llegará a su vida y logrará aquello que le hará vibrar con especial fuerza en su corazón.

Es posible que las actuales circunstancias sean complicadas y hoy le representen incomodidades y tristezas, pero no por eso se tiene que dar por vencido.

Aproveche este tiempo de soledad para aclarar muchas cosas de su propia personalidad, sea sincero con usted mismo y no se deje llevar por la desesperación. Si dedica un rato a mirar su propia realidad, tendrá mayor claridad de su entorno.

Escuche con atención los sabios consejos que le dará su corazón; si se pone en la tarea de oírlo encontrará soluciones.

Es decir, si medita y reflexiona sobre su interioridad, los temores van a desaparecer. No se preocupe más de la cuenta y más bien refuerce su confianza en usted mismo y en sus propias capacidades.

Acepte los retos que se le están presentado y haga de la nueva época que se avecina una verdadera motivación para actuar. Arriesgarse es decirle “sí” a la vida en toda su dimensión y dar un salto hacia un futuro motivador.

No le dé rienda suelta a su inseguridad, que no es buena compañía en esta dura etapa por la que atraviesa.

Ojo: Si se resigna a quedarse estancado la pasará cada día peor. Evite ponerse nostálgico; mejor manténgase alegre.