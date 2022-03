Somos distintos y al mismo tiempo iguales

No podemos seguir siendo petulantes, discriminadores, egoístas ni creer que somos seres superiores, porque no hay tal.

Obvio que cada quien puede sentirse orgulloso de lo que es, del cargo que ocupa en la oficina, de lo que ha conseguido con su buen desempeño, de sus éxitos o de lo que tiene hoy día. Pero eso no le da derecho a humillar a quienes no llevan el mismo récord de logros.

Este texto podría parecer un ‘juego de palabras’. No obstante, hay que decir que aún siendo diferentes también somos iguales.

Debemos aprender a vivir juntos y, por supuesto, ello implica llevar a la práctica conceptos tan necesarios en estos tiempos como los de la tolerancia, la empatía, el respeto y la inclusión. Esas no pueden ser simples palabras bonitas que se escuchan en los discursos políticos; todas ellas se deben traducir en una aceptación a lo que es diferente, a lo que no encuadra perfectamente en los estándares que nos inculcaron desde pequeños o a lo que no concuerda con lo que pensamos.

* El respeto es como el dinero: puede pedirlo, pero es mejor ganárselo. Actúe bien y sea tolerante para que así lo traten a usted. También acepte a la otra persona y no pretenda cambiarla. No juzgue a nadie por sus opiniones, conductas o pensamientos.

Testimonio: “Afronto una situación bastante difícil. Le digo que es un momento de adversidad, pero prefiero no detallárselo en esta carta. Lo que sí le cuento es que no encuentro serenidad; tal es mi zozobra que no me concentro en mis agendas y vivo preocupado pensando a toda hora en lo que me sucede. ¿Cuál sería su recomendación para mí ? Gracias”.

Respuesta: Aunque no me cuenta con precisión sobre esa situación de adversidad que experimenta, su desafío inicial es mantener la calma. Sí, yo sé que no resulta del todo fácil lograr la apacibilidad cuando hay tanta preocupación. Yo mismo he pasado por situaciones que me hacen sentir perturbado, pero también sé que en esos instantes debo adoptar una actitud equilibrada.

Aplíquese una buena dosis de entereza, recupere su fe y haga lo que corresponda para solucionar ese asunto; lo demás déjelo en las manos de Dios. Hágame caso y verá que la angustia por la que pasa se desvanecerá y pronto estará en la paz más perfecta.