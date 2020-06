No hay nada más desgastante e inútil que ponernos a llorar o a lamentarnos por las cosas ‘malas’ que nos pasan. Si hay algo que debemos tener claro es que no tenemos el control al 100% de lo que nos sucede; pero sí somos responsables de la actitud que tomamos frente a eso.

En vez de cuestionarnos “¿Por qué nos pasa esto?” mejor pensemos “¿Para qué nos pasa?”

Cada quien decide cómo asumir los momentos difíciles, pero pocos tienen la sabiduría y la asertividad de entender cuál es la finalidad de esas cosas que nos suceden y lo que significan.

Lo primero que debemos tener claro es que nada pasa porque sí. Los seres humanos somos energía y hacemos parte de un cosmos que se mueve con un sentido y una finalidad determinada, que se modifica y se altera según las decisiones que tomamos y el equilibrio de las emociones.

Nada que usted haga o deje de hacer será indiferente para su alrededor. Toda acción tiene una reacción.

Así que si cree que con tomar una actitud negativa la vida se apiadará de usted, está muy equivocado.

Yo le recomiendo que empiece por hacer un ejercicio de reintrospección, donde pueda cerrar sanamente con cada una de las cosas que le han pasado últimamente.

Sólo así podrá despejar la mente y empezar a reestructurar su vida, sino va a estar estancado en algo que ya hace parte de su pasado y su energía no se va a renovar.

Una vez haya hecho el respectivo ‘luto’ de cada cosa que se le fue y acepte estas pérdidas de su vida estará listo para ver hacia adelante.

Tan pronto llegue a este nivel, póngase a pensar en todo aquello que le gustaría empezar hacer y las nuevas cosas que le gustaría tener en su vida.

Se sorprenderá de lo que conocerá de usted mismo que antes no había visto y de otras cualidades que estaban escondidas en el baúl de su alma.

Debo hacer una precisión: Pensar positivo no es hacer como que no ha pasado nada.

Redirigir nuestros pensamientos hacia los positivos no nos hace ni ‘idealistas’ ni mucho menos ‘ilusos’.

Ser positivo no tiene nada que ver con autoengañarnos, porque finalmente sí es cierto que experimentamos dolor y sufrimiento muchas veces.

Mejor dicho: no se trata de tapar el sol con las manos; lo que planteo es ser propositivo con más frecuencia. La idea es no quedarnos en las quejaderas y enfatizar más en lo positivo porque con esta actitud nuestra motivación, nuestra salud emocional y física, así como nuestros resultados serán aquellos que realmente nos gustaría experimentar.

Es apenas obvio que si los pensamientos que le pasan por la cabeza son en su mayoría derrotistas, es más probable que la perspectiva de la vida sea negra, gris y melancólica.

Y yo pregunto: ¿Qué se logra con un estado de ánimo en el piso? Pues, depresión, abatimiento, más estrés y sobre todo se multiplican las preocupaciones.

En cambio, si sus pensamientos son positivos es probable que sea una persona motivada, entusiasta y eso hará que su esperanza renazca todos los días.

Además, según lo aclaran los propios médicos y sicólogos, el pensamiento positivo es útil para el manejo del estrés e incluso puede mejorar la salud. Mejor dicho: ser positivo alimenta.

Recuerde que está acá para ser feliz y no para sufrir. Usted es el único que puede darle una nueva rienda a su vida.

¡Un abrazo y mil bendiciones!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en está época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio:

“Me cuesta mucho asumir lo que me está pasando en esta ‘cuarentena’. Le cuento que se me ha arruinado buena parte de mi capital económico y por eso mi entusiasmo está por el piso. Siempre tuve todo y ahora no tengo nada. ¡Qué tristeza! El aire y el virus se lo llevaron todo. Tal situación me tiene muy mal y lo peor es que cada día me deprimo más. Suelo hacer como si nada, pero al levantarme me lleno de nostalgia y de tristeza por lo que me ha ocurrido. Extraño lo que tenía antes de la pandemia y ahora no sé qué hacer. Ayúdeme, por favor”.

Respuesta:

¡Entiendo por lo que está pasando! Cuando nos sentimos así todo pesa más y la mente queda sumergida en una extraña vorágine de malestar. Además, la realidad que vivimos pareciera que insistiera en restregarnos en nuestra propia cara lo que nos pasa, así nos hagamos los ciegos o los sordos.

Las crisis que afrontamos hoy nos hizo aterrizar de una manera brusca y la verdad no estábamos preparados para ello.

La pérdida de dinero suele producirnos ansiedad y temor; sin embargo, puede celebrar hoy la vida, porque así usted diga que lo ha perdido todo, tiene salud y eso es lo más valioso. ¿No lo cree?

Considero que a usted, a mí y en general a todos nos hace falta aceptar la realidad. Obvio que ese no es un proceso fácil y es necesario tomarse el tiempo necesario, pues todo este proceso ha sido bastante traumático. Entender las cosas difíciles o las pérdidas en nuestra existencia es algo que no se puede digerir de un momento a otro.

El COVID-19 nos hace percibir que ‘lo teníamos todo’ y, de repente, que ‘nos quedamos sin nada’. Pero, tranquilo, usted sigue en pie; y si recupera la fe y la esperanza saldrá adelante.

No puede seguir agobiado por las situaciones que no pudo controlar; no obstante, sí puede recomenzar. Su corazón, con todo y lo desconcertado que está, sigue latiendo y está deseoso de un mejor porvenir.

Si bien añora las cosas buenas que tenía, es preciso que se reinvente y que le ponga color a su vida.

Asumir su realidad es un paso duro, pero necesario. No se tiene que resignar, es sólo cuestión de entender que esta etapa dura será pasajera.

Es evidente que todos queremos que las cosas buenas no se nos terminen, pero recordemos que todo pasa y que cada amanecer es un nuevo comienzo.

Si bien no todo es bueno, ni todo es agradable; es preciso ser felices a pesar de las adversidades y, sobre todo, es fundamental no dejarse amilanar.

Y como hay cosas buenas que duran poco y sentimos que escasean los momentos de dicha, nos es preciso disfrutar al máximo cada suspiro que la vida nos permite dar. Espero que recomponga su ánimo y que confíe más en Dios y en usted mismo.

REFLEXIONES SUELTAS

* Me gusta la gente que no se amilana por nada. Hablo de esa persona que, a pesar de que cae varias veces se levanta una y otra vez; luego se sacude, se cura los raspones y no desiste de sus sueños. Además sonríe, se persigna y a todas horas se le escucha decir: “Voy por lo mío”. ¡Qué bien! En esta época todos debemos ser resilientes.

* A veces es necesario que Dios nos sacuda; no para aburrirnos, sino para darnos cuenta de que el tiempo que nos queda no se puede malgastar. Esta es una sana reflexión, sobre todo si entendemos que la vida nos mueve el piso más veces de las que podemos imaginar. ¡Debemos reaccionar!

* Leamos algunas súplicas para estos tiempos difíciles. Se rezan así: María Auxiliadora, en las dificultades, ayúdeme; de los enemigos, sálveme; en mis desaciertos, ilumíneme; en mis dudas, deme claridad; en mis penas, bríndeme consuelo; en mi soledad, acompáñeme; en mi enfermedad, fortalézcame; cuando me desprecien, anímeme; de las tentaciones, aléjeme; en las horas complicadas, deme fortaleza; y con su inmenso poder, protéjame. Amén.