Somos sembradores de esperanza

Lo que más me gusta de una mirada esperanzadora de la vida es que, pase lo que pase, ella nos libra del peor peligro al que podemos estar expuestos: el desánimo.

Siempre he creído que mientras existan ganas de crecer, tendremos opciones de salir adelante; no importa qué tan dura y pesada sea nuestra cruz. No lo digo yo, eso lo enseñan los hombres del campo, esos que labran la tierra con sus manos.

Alguna vez evidencié cómo uno de estos nobles campesinos podó el césped de su pedazo de tierra, de tal forma que el verde esperanza dejaba ver una cruz.

¿Por qué?, le pregunté.

Y me respondió así:

“Porque la vida es un camino que muchas veces puede ser un trayecto tortuoso pero, al mismo tiempo, cada quien tiene la posibilidad de sembrar sus semillas en pro de su bienestar.

Ese día aprendí que más allá de las dificultades podemos, en cada paso del viaje de la vida, sembrar esperanzas. Llevar nuestra propia cruz no significa sufrir, sino seguir en pie y jamás rendirse.

¡Claro! Hay que abonar el terreno con tesón y dedicación. Día tras día y jornada tras jornada nos corresponde tener la suficiente perseverancia.

Por muy difíciles que sean estos tiempos, no debemos olvidar que a todos nos abriga al menos un pedacito de cielo.

Es clave conservar nuestro estado de ánimo, entre otras cosas, porque si somos positivos eso puede llegar a ser una sustancia medicinal que nos dará la resistencia que hoy necesitamos.

Somos capaces de motivarnos y de cambiar nuestra manera de ver la vida en mayor medida, siempre y cuando abonemos el terreno.

Hay muchos que están derrotando a la pandemia y lo hacen con ahínco, incluso despliegan un gran espíritu solidario. He visto a muchas personas llevándoles almuerzos a los más necesitados; conozco jefes de hogar que se reinventan para suministrarles el sustento a sus hijos; y hay docenas empresarios esforzándose para salir adelante, junto a sus empleados.

Incluso encuentro comunidades con menores oportunidades que las de nosotros que todos los días se levantan y que creen firmemente en que todo esto pasará. Ellas experimentan una medida adicional de fuerzas para recuperarse de las pérdidas económicas y de su propio abatimiento.

Todas ellas saben que se puede cultivar, por encima de este duro momento, la semilla de la fe para sacar experiencias alentadoras en medio de estas angustias.

Recuerde que cuando ya no se puede volver atrás, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Por eso la actitud esperanzadora es la clave en los tiempos actuales.

No se centre más en el pesimismo que encierra todo esto del COVID-19. Mejor dirija su atención a cosas más agradables o neutras; hágalo al menos hasta que pase esta tormenta.

Como llegó a esta parte de la página, lo invito a pronunciar con devoción la siguiente plegaria:

Señor, ayúdeme a ser fuerte y valiente, lléneme de fe para no desanimarme ante las adversidades o los fracasos. Amén.