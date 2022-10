También podemos florecer en la adversidad

Usted no es el único que está sufriendo, casi todos los que nos rodean viven sus propios viacrucis. Recuerde que es un ganador, no un perdedor; en sus manos está el ganar la lucha o el darse por vencido.

Por encima de las dificultades, usted, yo y todos en general podemos ‘ponerle el pecho a la brisa’ y tenemos todo lo que necesitamos para florecer. Solo hay que tener una ‘gota de determinación’, la cual produce esperanza y renueva las fuerzas.

* El que disfruta de su soledad regularmente sabe escoger mejor las compañías; mientras que el que no puede estar solo o necesita a toda hora estar con alguien, escoge a cualquiera por simple desesperación. En el fondo, no hay mejor compañía que la de uno mismo.

Testimonio: “Soy un hombre que bordea los 45 años y, en estos tiempos, me he sentido bastante desanimado. Me gustaría que analizara en esta página este tipo de descompensaciones en el estado de ánimo. Se lo planteo porque muchas personas con las que comparto me dicen que se sienten igual que yo. En mi caso creo que lo que siento está relacionado con situaciones difíciles que he experimentado. Sin embargo, me parece que el desánimo es más frecuente de lo que uno pudiera pensar en esta época”.

Respuesta: Sin siquiera notarlo, protagonizamos muchas situaciones que hacen que nuestro entusiasmo decaiga. Los problemas del ‘día a día’ nos provocan ‘bajonazos anímicos’. La verdad es que la vida está llena de estrés, de dificultades y de contratiempos que logran desestabilizarnos.

¡La forma como reaccionamos a esas circunstancias es clave! Una actitud negativa puede contribuir a deprimirnos, pero una ‘buena vibra’ será fundamental para no arruinarnos la cotidianidad.