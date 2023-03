Tema de espiritualidad: Lo que reflejamos por fuera y por dentro

No es que esté mal preocuparnos por la imagen que reflejamos; sin embargo, no podemos vivir condicionados por lo que piensen, opinen o crean los demás de nosotros.

Podemos fingir durante unos días, mostrar una cara amable y pretender que ‘todo es felicidad’; pero si la cosa no es real, esa imagen no nos durará mucho. A veces nos esforzamos demasiado para que otros crean que estamos ‘bien’, sin saber que la esencia termina desnudándonos.

No sigamos almacenando pensamientos que son anomalías de la mente y que siempre nos llevan a ver lo que no es. Si somos inseguros, vemos fantasmas a toda hora.

* Si no cambia, no crece y si no crece, de manera literal, se podría decir que no está vivo. Supere las razones o las excusas que usted mismo se inventa para no querer modificar algo de su realidad. En ese orden de ideas, tenga claro que usted tiene que ponerse ‘manos a la obra’.

Testimonio: “Me angustio por todo y me da rabia sentirme así. Tengo tantas cosas en mi cabeza y temo por lo que vendrá que me asaltan los afanes y mi ánimo se entristece. Lo peor es que me freno y no termino haciendo nada. Soy un hombre de Dios y por eso acudo a esta sección de Espiritualidad de Vanguardia. ¿Qué me aconseja? No sé qué hacer. Gracias por atender mi caso”.

Respuesta: Por los difíciles momentos y los tiempos oscuros que estamos viviendo, una de las aflicciones que está afectando a muchas personas, de manera especial a usted, es la que traen las angustias.

Le cuento que comprendo lo que siente, pues las angustias tienen efectos de inmovilización y conducen al sobrecogimiento.

Pero si se preocupa más de la cuenta, obviamente eso le traerá más afanes. Ojo: si deja que el tema se le salga de control, eso le traerá serias repercusiones en su salud mental y física.

Las angustias arruinan los estados de ánimo, son obstructivas y hacen que usted se siente amenazado por todo. Por eso es preciso que aprenda a reconocer sus emociones y sentimientos, y aceptarlos tal y como ellos son. De esta forma evitará que la tristeza, la ansiedad y la incertidumbre por el futuro lo frenen.

Hay varias terapias que le ayudan a relajarse y que son útiles para aliviar tales angustias. Éstas pueden incluir ejercicios de relajación, hacer deporte, practicar el yoga, hacer parte de actividades de meditación, hacerse masajes, en fin...

Y siendo usted un hombre de Dios, tal y como me escribe en su correspondencia, una de las buenas estrategias es la de recurrir a la oración. No alcanza a imaginar los efectos revitalizadores que tiene la plegaria: ella reconforta, sana y desestresa.